芝加哥期市：CBOT大豆升穿10美元，因基金买入和担忧阿根廷产量

标题新闻：高盛因英国脱欧忧虑或将多达1,000名伦敦员工调到法兰克福-德国商报援引金融业消息人士
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路透芝加哥4月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周三升穿每蒲式耳10美元，为自去年8月中来首次，交易员称，受助于基金买入和担心阿根廷产量。
旧作5月大豆 和7月大豆合约 价格升幅较新作11月大豆 多20美分，因交易商出脱新作大豆/旧作大豆套利交易，尽管近日农户大豆销售积极。
CBOT-5月大豆收涨24-1/4美分，报每蒲式耳10.09-3/4美元。新作11月合约 收涨3-3/4美分，报9.99-3/4美元，之前曾短暂触及10美元。
原油 走高，令商品市场人气利多。汤森路透跟踪19种商品的核心商品指数 触及12月来最高水平。
阿根廷降水过多，使该国大豆收割暂停，损害该国产量。
汤森路透分支Lanworth周三将阿根廷大豆产量预估下调1%至6,270万吨。
CBOT豆粕期货<0#SM:>上涨逾4%，且相对于豆油期货<0#BO:>大幅上升，受豆粕/豆油套利交易推动。
巴西植物油协会Abiove维持该国大豆产量预估在纪录高位的9,970万吨。
5月豆粕合约 收高13.8美元，报每短吨318.9美元。5月豆油合约 收跌0.14美分，报34.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为774,120口，豆粕为268,918口，豆油为214,582口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。