版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 21日 星期四 04:14 BJT

美股盘后：高通公布业绩后股价先扬后抑

路透4月20日 - 芯片制造商高通 周三在美股盘后公布季度业绩，股价先上涨1.7%，之后调头直下，最新下挫3%。

高通公布2016会计年度第二季营收为56亿美元，GAAP每股收益为0.78美元，非GAAP每股收益为1.04美元。

高通第二季非GAAP营收为55美元，上年同期为69亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计高通第二季每股收益0.96美元，营收为53.4亿美元。

高通预计第三季营收为52-60亿美元，GAAP每股收益为0.68-0.78美元，非GAAP每股收益为0.90-1.00美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计高通第三季每股收益1.02美元，营收为55.6亿美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐