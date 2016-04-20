美股盘后：高通公布业绩后股价先扬后抑

标题新闻：高盛因英国脱欧忧虑或将多达1,000名伦敦员工调到法兰克福-德国商报援引金融业消息人士
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路透4月20日 - 芯片制造商高通 周三在美股盘后公布季度业绩，股价先上涨1.7%，之后调头直下，最新下挫3%。
高通公布2016会计年度第二季营收为56亿美元，GAAP每股收益为0.78美元，非GAAP每股收益为1.04美元。
高通第二季非GAAP营收为55美元，上年同期为69亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计高通第二季每股收益0.96美元，营收为53.4亿美元。
高通预计第三季营收为52-60亿美元，GAAP每股收益为0.68-0.78美元，非GAAP每股收益为0.90-1.00美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计高通第三季每股收益1.02美元，营收为55.6亿美元。(完)
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路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。