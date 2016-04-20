加拿大股市：涨至近六个月高位，因油价攀升带动能源股上涨

路透多伦多4月20日 - 加拿大主要股指周三上涨至近六个月高位，由金融股和能源股领升。油价今日由跌转升，提振能源股走坚。

加拿大主要股指从1月触及近三年半低位后反弹超过20%，一些市场人士认为这一指标显示进入牛市。不过，加拿大主要股指仍远低于2014年9月触及的峰值15,685.13点。

“油价上涨，外国投资者考虑增持加拿大股票，他们不仅买入能源股，他们买入整个市场，”Manulife Asset Management投资组合经理Steve Belisle说。

油价今日急升4%，此前美国原油库存增幅小于预期抵消了科威特罢工结束激发的库存过剩忧虑，看多人士押注主要产油国将再次召开限产会议。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高44.01点，或0.32%，报13,911.29点，盘中触及10月23日来最高水准13,971.83点。