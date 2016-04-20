加拿大股市：涨至近六个月高位，因油价攀升带动能源股上涨

标题新闻：高盛因英国脱欧忧虑或将多达1,000名伦敦员工调到法兰克福-德国商报援引金融业消息人士
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路透多伦多4月20日 - 加拿大主要股指周三上涨至近六个月高位，由金融股和能源股领升。油价今日由跌转升，提振能源股走坚。
加拿大主要股指从1月触及近三年半低位后反弹超过20%，一些市场人士认为这一指标显示进入牛市。不过，加拿大主要股指仍远低于2014年9月触及的峰值15,685.13点。
“油价上涨，外国投资者考虑增持加拿大股票，他们不仅买入能源股，他们买入整个市场，”Manulife Asset Management投资组合经理Steve Belisle说。
油价今日急升4%，此前美国原油库存增幅小于预期抵消了科威特罢工结束激发的库存过剩忧虑，看多人士押注主要产油国将再次召开限产会议。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高44.01点，或0.32%，报13,911.29点，盘中触及10月23日来最高水准13,971.83点。
10大类股中有六种收高。金融股上涨0.9%。能源股升0.3%。必需消费品类股上涨1.1%，非必需消费品类股升0.8%。
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路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。