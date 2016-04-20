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亚洲 | 2016年 4月 21日 星期四 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          81.21    +1.75    +2.20   2784692
    京东                28.68    -0.17    -0.59   7914234
    新浪              49.22    +0.09    +0.18    422025
    搜狐              48.37    +0.36    +0.75    182741
    网易             135.94    -1.84    -1.34   1071499
    百度             193.67    -0.85    -0.44   1495948
    
    台湾
    台湾积体电路       25.12    -0.04    -0.16   2372036
    联电                2.00    -0.03    -1.48    130397
    日月光              5.55    -0.15    -2.63    576883
    硅品精密           7.73    +0.01    +0.13    390290
    和信超媒体         2.77    -0.02    -0.72      6412
    友达                3.08    +0.04    +1.32     79060
    中华电信           34.29    -0.33    -0.95     90757
    台湾国际航电      42.89    +0.29    +0.68    983938
    
    香港
    中国移动           57.38    -0.14    -0.24    173612
    中国联通           12.25    -0.47    -3.69    203484
    中国电信           52.62    -1.73    -3.18     14969
    中芯国际            4.42    -0.07    -1.56     23648
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00        70
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)

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