《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月20日

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 81.21 +1.75 +2.20 2784692 京东 28.68 -0.17 -0.59 7914234 新浪 49.22 +0.09 +0.18 422025 搜狐 48.37 +0.36 +0.75 182741 网易 135.94 -1.84 -1.34 1071499 百度 193.67 -0.85 -0.44 1495948 台湾 台湾积体电路 25.12 -0.04 -0.16 2372036 联电 2.00 -0.03 -1.48 130397 日月光 5.55 -0.15 -2.63 576883 硅品精密 7.73 +0.01 +0.13 390290 和信超媒体 2.77 -0.02 -0.72 6412 友达 3.08 +0.04 +1.32 79060 中华电信 34.29 -0.33 -0.95 90757 台湾国际航电 42.89 +0.29 +0.68 983938 香港 中国移动 57.38 -0.14 -0.24 173612 中国联通 12.25 -0.47 -3.69 203484 中国电信 52.62 -1.73 -3.18 14969 中芯国际 4.42 -0.07 -1.56 23648 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 70 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 龚芳)
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