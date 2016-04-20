日韩经济指标预测--4月21日-4月28日****

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月20日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,753 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,465 4月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月22日(五) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 49.1 4月25日当周 4月25日(一) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.1% 4月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 100 4月27日(三) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -- +1.2% 所有家庭支出(较前月) -- +1.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 -- 持平 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 -- -0.3% 东京地区整体CPI -- -0.1% 2330 日本求才求职比 3月 -- 1.28 失业率 -- 3.3% 2350 日本工业生产 3月初值 -- -5.2% 一个月预估值 -- +3.9% 两个月预估值 -- +5.3% 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.5% 4月28日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- -12.4% 房屋开工(较上年同期) -- +7.8% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 66 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 -- +2.4% 工业生产(较前月) -- +3.3% 服务业产出(较前月) -- +0.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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