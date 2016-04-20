加拿大经济：可能需要逾三年时间才能从低油价冲击中复苏--央行总裁

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透渥太华4月20日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三在参议院金融委员会表示，该国经济要从低油价造成的冲击中恢复，可能需要三年以上时间。
针对油价重挫，加国经济需要多长时间才能充分完成调整，上述这段话可以算是央行最具体的说法。加拿大是一个重要的能源出口国，油价大跌促使央行在去年两度降息。
“我们估计大约需要三年左右，负面因素仍在在背景中存在，正面因素正在前景中显现，”波洛兹说。
他补充说：“可能需要三年以上的时间，我们才能找到新的平衡点，届时能源产业相对于整体经济萎缩，其它经济部门则成长起来补上其留下的空间。”
加拿大央行副总裁Lynn Patterson在3月30日曾表示，复苏需要两年以上的时间。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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