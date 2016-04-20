欧洲经济指标预测--4月21日-4月28日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月21日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差40.71 0645 法国企业景气指数 4月 101 101 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 55 64.85 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 0.5 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.1% -0.4% (较上年同期) +4.4% +3.8% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.4% -0.2% (较上年同期) +3.7% +4.1% 1145 欧元区指标再融资利率 4月 0.00% 0.00% 欧元区存款利率 负0.4% 负0.4% 1400 欧元区消费者信心指数 4月初值 负9.5 负9.7 4月22日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 49.8 49.6 服务业PMI 50.2 49.9 综合PMI -- 50.0 0730 德国Markit制造业PMI 4月初值 51.0 50.7 服务业PMI 55.2 55.1 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 51.8 51.6 服务业PMI 53.3 53.1 综合PMI 53.2 53.1 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 2月 -- +0.7% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) -- +1.0% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.3% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 2月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.8% 4月25日当周 4月25日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 -- 106.7 现况指数 -- 113.8 预期指数 -- 100.0 1000 英国CBI总工业订单差值 4月 -- 负14 4月26日(二) 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差26.2 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月 -- 45.892 4月26-29日 0600 德国进口物价(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- -5.7% 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -- -0.4% (较上年同期) -- +5.4% 4月27日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 3月 -- 1.53 0600 德国GfK消费者信心指标 5月 -- 9.4 0645 法国消费者信心指数 3月 -- 94 0800 欧元区M3货供额(年增率) 3月 -- +5.0% 0800 意大利企业信心 4月 -- 102.2 消费者信心 -- 115.0 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.1% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 -- 正7 4月28日(四) 0600 英国Nationwide房屋价格(较前月) 4月 -- +0.8% (较上年同期) -- +5.7% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 -- 0 未经季节调整失业人数(万人) -- 284.5 经季节调整失业率 -- 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 272.8 0800 意大利薪资通胀(较前月) 3月 -- +0.1% 0900 欧元区企业景气指数 4月 -- 正0.11 经济景气指数 -- 正103.0 工业景气指数 -- 负4.2 服务业景气指数 -- 正9.6 消费者信心指数 -- 负9.7 消费者通胀预期指数 -- 正2.1 生产者通胀预期指数 -- 负4.4 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 4月初值 -- +0.8% (较上年同期) -- +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -- +0.8% (较上年同期) -- +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 -- 0 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结