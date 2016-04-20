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市场报道 | 2016年 4月 21日 星期四 07:13 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月21日-4月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值   
    
    4月18日当周
    
    4月21日(四)
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           4月16日当周      26.3        25.3
                 四周均值(万人)                                   --         26.5
                 续请失业金人数(万人)           4月9日当周      217.1       217.1
    1230 美国全国活动指数                            3月          --       负0.29
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数              4月          8.9        12.4
    1300 美国房屋价格(较前月)                        2月          --        +0.5%
                     (较上年同期)                                 --        +6.0%
             房屋价格指数                                         --        230.7
    1400 美国领先指标(较前月)                        3月        +0.4%       +0.1%
    
    4月22日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)           3月        +0.6%       +0.2%
                                  (较上年同期)                  +1.2%       +1.4%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.3%       +0.5%
                          (较上年同期)                          +1.7%       +1.9%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                      2月        -0.8%       +2.1%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       -0.5%       +1.2%
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        4月初值      52.0        51.5 
    
    4月25日当周
    
    4月25日(一)
    1400 美国新屋销售年率(万户)                      3月         52.7        51.2
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                4月          --      负13.60
    
    4月26日(二)
    1130 美国建筑许可年率(万户)                  3月修正值        --        108.6
             建筑许可(较前月)                                     --        -7.7%
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)              3月        +1.7%       -3.0%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --        -1.3%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --        -2.1%
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)                   --        -2.5%
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)  2月         --        +0.8%
                        未经季节调整房价指数(较前月)              --         持平
                                房价指数(较上年同期)            +5.7%       +5.7%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          4月初值       --         51.3
                   服务业PMI                                      --         51.3
    1400 美国消费者信心                               4月        95.9        96.2
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数               4月         --           22
                               服务业指数                         --            9
                               制造业指数                         --           27
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                 4月         --          6.4
    
    4月27日(三)
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    3月初值      --    逆差628.6
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)            　 3月       -0.1%       +3.5%
    1800 美联储公布联邦基金利率                                   --    0.25-0.5%
    
    4月28日(四)
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率            第一季初值    +0.8%       +1.4%
             最终销售                                             --        +1.6%
             消费者支出                                           --        +2.4%
             GDP平减指数                                        +1.1%       +0.9%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                        --        +1.3%
             个人消费支出(PCE)物价指数                            --        +0.3%
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                      4月        --         负14
                       综合指数                                   --          负6
    (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽  审校 于春红)

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