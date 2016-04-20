美国与加拿大经济指标预测--4月21日-4月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月21日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月16日当周 26.3 25.3 四周均值(万人) -- 26.5 续请失业金人数(万人) 4月9日当周 217.1 217.1 1230 美国全国活动指数 3月 -- 负0.29 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 8.9 12.4 1300 美国房屋价格(较前月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- +6.0% 房屋价格指数 -- 230.7 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.4% +0.1% 4月22日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.6% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.4% 央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.9% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.8% +2.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.5% +1.2% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 52.0 51.5 4月25日当周 4月25日(一) 1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 52.7 51.2 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 4月 -- 负13.60 4月26日(二) 1130 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 -- 108.6 建筑许可(较前月) -- -7.7% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 3月 +1.7% -3.0% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -1.3% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.1% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -2.5% 1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 2月 -- +0.8% 未经季节调整房价指数(较前月) -- 持平 房价指数(较上年同期) +5.7% +5.7% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 51.3 服务业PMI -- 51.3 1400 美国消费者信心 4月 95.9 96.2 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 4月 -- 22 服务业指数 -- 9 制造业指数 -- 27 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 4月 -- 6.4 4月27日(三) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 3月初值 -- 逆差628.6 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 3月 -0.1% +3.5% 1800 美联储公布联邦基金利率 -- 0.25-0.5% 4月28日(四) 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +0.8% +1.4% 最终销售 -- +1.6% 消费者支出 -- +2.4% GDP平减指数 +1.1% +0.9% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +0.3% 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 4月 -- 负14 综合指数 -- 负6 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 于春红)