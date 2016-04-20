金砖国家：4月20日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透4月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月20日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.38%，报849.45点。
中国股市：沪综指收跌2.3%创近两个月最大单日跌幅，破位引发恐慌抛压
中国汇市：人民币日内盘整小幅收升，料续升空间有限
香港股市：恒生指数收低，中国内地市场急挫打击信心
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巴西股市：小跌。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.15%，报53,630.930点。
巴西汇市：雷亚尔下滑，此前本地媒体报导称，巴西副总统特梅尔(Michel Temer)可能难以组建起一支规范的经济管理团队。雷亚尔兑美元 收报3.5319/25，上日收报3.5272/83。
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南非股市：涨至一个月高位，受贵金属上涨支撑，尤其是铂金价格的涨势。指标Top-40指数 收盘上涨0.52%，报47,271点；大盘综合指数 收盘上涨0.77%，报53,789.75点。
南非汇市：兰特兑美元连升第三日，此前数据显示消费者通胀放缓
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印度股市：几近收平，盘中曾触及逾三个月高点。指标NSE指数 收平，报7,914.75点；指标BSE指数 涨0.11%，收报25,844.18点。
印度汇市：卢比兑美元收高，报66.22/66.23，上个交易日收报66.55/66.56。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高1.78%，报943.160点；MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.35%，报500.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.06%，报65.157；卢布兑欧元 涨1.6%，报73.650。(完) (编译 白云; 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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