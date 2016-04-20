《中国报摘》--中国证券报4月21日

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
* 头版头条:
--国务院总理李克强昨主持召开国务院常务会议，会议决定建设一批大众创业万众创新示范基地，推动双创迈向更高层次和水平；确定促进进出口回稳向好的政策措施，推进外贸转型升级。
* 其他:
--证监会主板发审委会议审核结果显示，新华网股份有限公司首发申请获通过。
--中国证券业协会公告，126家券商首季共实现净利润288.98亿元人民币，116家公司实现盈利。
--保监会副主席陈文辉表示，鼓励保险机构充分发挥保险资金长期投资的独特优势，积极参与贫困地区基础设施、重点产业和民生工程建设。
--艾派克 与太盟投资集团（PAG）及联想控股 旗下君联资本组成的联合投资者，将以每股40.5美元的现金方式收购国际著名品牌打印机及软件公司利盟国际有限公司 100%股份，整个收购的企业价值约40亿美元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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