《中国报摘》--中国证券报4月21日

--国务院总理李克强昨主持召开国务院常务会议，会议决定建设一批大众创业万众创新示范基地，推动双创迈向更高层次和水平；确定促进进出口回稳向好的政策措施，推进外贸转型升级。

--艾派克 与太盟投资集团（PAG）及联想控股 旗下君联资本组成的联合投资者，将以每股40.5美元的现金方式收购国际著名品牌打印机及软件公司利盟国际有限公司 100%股份，整个收购的企业价值约40亿美元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)