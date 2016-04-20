《汇市简讯》油价反弹协助加元脱颖而出

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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* 加元是周三表现最佳的货币，此前油价收在近期趋势高位
* 美元兑加元呈下行趋势，五、10和20日移动均线呈偏空排列
* 其跌破并收在0.9407/1.4689走势的38.2%回档位1.2675
* 下道支撑位在100周移动均线约1.2380
(完)
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路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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