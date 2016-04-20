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亚洲 | 2016年 4月 21日 星期四 07:53 BJT

《汇市简讯》油价反弹协助加元脱颖而出

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* 加元是周三表现最佳的货币，此前油价收在近期趋势高位

* 美元兑加元呈下行趋势，五、10和20日移动均线呈偏空排列

* 其跌破并收在0.9407/1.4689走势的38.2%回档位1.2675

* 下道支撑位在100周移动均线约1.2380

(完)

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