更正-企业并购：Daily Mail称，可能将与其他竞购方联手收购雅虎核心业务

(更正：标题中的“每日电讯”有误，改为“Daily Mail”。第一段“每日电讯”，改为“每日邮报”。)

路透4月20日 - 英国《每日邮报》母公司Daily Mail & General Trust Plc 周三称，尚未提交收购雅虎 核心网络业务的报价，但仍与其他竞购方商谈合伙收购事宜。

屈从于Starboard Value LP等维权股东的压力，雅虎一直在加速推进出售其媒体、电子邮件和其他网络业务的进程；数年来雅虎一直在艰难应对广告收入不断下降的窘境。

雅虎周三股价一度最高上涨5%，因投资者消化了该公司季度业绩略优于预期，以及执行长梅耶尔(Marissa Mayer)表示其将致力于出售业务的保证。周三雅虎最终收高4.15%，报37.84美元。

路透援引消息人士报导称，雅虎顾问正在从报价中筛选出进入第二轮的名单。电信巨头威瑞森通讯 将进入收购雅虎核心资产的第二轮角逐。

Daily Mail & General Trust Plc上周称，公司正在与数家有可能的合作方讨论联合竞购雅虎核心网络资产。

购买雅虎的资产将延长该公司的网络业务触角，并提升数字广告营收。雅虎出售的资产包括一个搜索引擎以及电邮、新闻和体育服务网站。(完)