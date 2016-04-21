《全球重要经济事件一览表》--4月21日-4月28日

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4月21日(四)
中国--国务院新闻办举行新闻发布会，国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍2016年一季度外汇收支数据有关情况，并答记者问(0200)。
纽约--英国央行总裁卡尼在联合国发表讲话，主题为“金融体系如何支持联合国实现可持续发展目标，包括就业、经济增长、投资以及气候举措”(1400)。
法兰克福--欧洲央行举行管委会会议，之后宣布利率决定并召开记者会(1145)。
布拉格--欧洲央行和捷克央行联合会议，主题是“生产率和外部再平衡”(至4月22日)，捷克央行总裁等将发言。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并将公布货币政策报告(0730)。
雅加达--印尼央行公布政策决定。
首尔--韩国央行总裁李柱烈将主持召开地方银行主管例行会议，讨论经济问题(2230)。
4月22日(五)
阿姆斯特丹--欧元集团会议。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)就瑞典经济和当前的利率决定发表讲话(1145)。
纽约--中国国务院副总理张高丽出席在纽约联合国总部举行的《巴黎协定》高级别签署仪式，并将代表中国签署《巴黎协定》。
4月25日(一)
法兰克福--欧盟执委会和欧洲央行联合会议，主题是“完成欧洲金融一体化：下一步是什么？”，欧盟金融服务执委希尔、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和执委科尔将发言。
4月26日(二)
纽约--加拿大央行总裁波洛兹将在加拿大投资行业协会及证券业和金融市场协会发表讲话(1240)。
纽约--加拿大央行总裁波洛兹召开记者会(1350)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议(至4月27日)。
法兰克福--欧洲央行宏观审慎政策和研究会议，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和芬兰央行总裁利卡宁参加(2200)。
巴西利亚--巴西央行货币政策会议(至4月27日)。
4月27日(三)
新加坡--新加坡金管局公布宏观经济评估(0400)。
北京--亚信第五次例行外长会议北京举行，至28日。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议及声明(1800)。
温哥华--加拿大财长摩尔诺对大温哥华贸易局(Greater Vancouver Board of Trade)发表讲话(1900)。
东京--日本央行货币政策会议(至4月28日)。
惠灵顿--新西兰央行公布利率决议(2100)。
巴西利亚--巴西央行利率决定(2200)。
4月28日(四)
伦敦--英国财政大臣奥斯本出席国会财政委员会讨论欧盟成员国身份问题(0930)。
伦敦--前英国央行副总裁宾恩在国家统计局经济论坛发表讲话(0830)。
曼谷--泰国财政部公布经济预估(0600)。
马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)将出席“西班牙经济的挑战”会议(1100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 龚芳)