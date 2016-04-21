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亚洲 | 2016年 4月 21日 星期四 09:10 BJT

全球金市：金价维持疲态且银价在11个月高位下方持稳，因美元上涨

美元指数周三上涨0.5%，因在周四欧洲央行会议前欧元下跌。

美元兑日圆触及两周高位，美元兑瑞郎亦升逾1%，至逾三周高位。

风险偏好亦提振追随油价上涨的全球股市。油价周三升4%，因政府数据显示，上周美国原油库存增幅略微不及预期。

现货银 持稳于每盎司16.94美元，周三上涨至11个月高点17.23美元，但稍后回吐涨幅，最终收平盘。

最近几天白银表现优于其他贵金属，因周二突破10月底高位形成的技术阻力位，而且市场对中国更加乐观。白银较其他贵金属有更多工业用途。

黄金交易商将关注今日稍后的欧洲央行会议，以观察其对美元的影响。在周四的议息会议上，欧洲央行料不会调整政策。

市场关注焦点仍将是可能影响美联储货币政策的美国经济数据。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/于春红; 审校 戴素萍/徐文焰)

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