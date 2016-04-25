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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 14:55 BJT

重发-****主要国家经济指标预测--4月25日****

(重发调整格式)
    路透4月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    
    4月25日(一)
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     4月        107.1       106.7
                    现况指数                                    113.8       113.8
                    预期指数                                    100.9       100.0
    1000 英国CBI总工业订单差值                       4月          --         负14
    1400 美国新屋销售年率(万户)                      3月         52.7        51.2
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                4月          --      负13.60
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季        +0.5%       +0.7%
                              (较上年同期)                      +2.7%       +3.1%
     
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值      预估值
    
    4月22日(五)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)        4月初值        48.0        --
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      4月初值        48.3       49.8
                   服务业PMI                                     50.8       50.2
                   综合PMI                                       50.5        --
    0730 德国Markit制造业PMI                      4月初值        51.9       51.0
                   服务业PMI                                     54.6       55.2
                   综合PMI                                       53.8        --
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    4月初值        51.5        --
                   服务业PMI                                     53.2        --
                   综合PMI                                       53.0        --
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          2月        +0.7%        --
                       (未经季节调整，较上年同期)               +3.8%        --
               工业销售(经季节调整，较前月)                     +0.1%        --
                       (未经季节调整，较上年同期)               -0.2%        --
    0900 意大利经季节调整零售销售(较前月)            2月        +0.3%        --
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                 +2.7%        --
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)           3月        +0.6%        --
                                  (较上年同期)                  +1.3%      +1.2%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.7%      +0.3%
                          (较上年同期)                          +2.1%      +1.7%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                      2月        +0.4%      -0.8%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.2%      -0.5%
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        4月初值      50.8      52.0(完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译/审校 白云/孙茉莉)

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