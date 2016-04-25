重发-****主要国家经济指标预测--4月25日****

(重发调整格式) 路透4月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 107.1 106.7 现况指数 113.8 113.8 预期指数 100.9 100.0 1000 英国CBI总工业订单差值 4月 -- 负14 1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 52.7 51.2 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 4月 -- 负13.60 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.7% (较上年同期) +2.7% +3.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月22日(五) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 48.0 -- 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 48.3 49.8 服务业PMI 50.8 50.2 综合PMI 50.5 -- 0730 德国Markit制造业PMI 4月初值 51.9 51.0 服务业PMI 54.6 55.2 综合PMI 53.8 -- 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 51.5 -- 服务业PMI 53.2 -- 综合PMI 53.0 -- 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 2月 +0.7% -- (未经季节调整，较上年同期) +3.8% -- 工业销售(经季节调整，较前月) +0.1% -- (未经季节调整，较上年同期) -0.2% -- 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 2月 +0.3% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) +2.7% -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.6% -- (较上年同期) +1.3% +1.2% 央行核心CPI(较前月) +0.7% +0.3% (较上年同期) +2.1% +1.7% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 +0.4% -0.8% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.5% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 50.8 52.0(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译/审校 白云/孙茉莉)