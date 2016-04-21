中国债市动态：信心不足现券收益率升势未改，新债招标不佳继续施压

路透上海4月21日 - 中国银行间债市周四资金仍紧，机构对短期内现券看法较为悲观，早盘10年国开等利率债收益率续涨。一级市场上，进出口行上午招标的10年期新债再上一个台阶，不排除会再拉动二级上行，需要继续关注午后国开行两期长债招标定位情况。

进出口行上午招标的三期新债中，10年期品种中标收益率为3.6252%，较上周同期水平升近10个基点(bp) ；周三午后农发行招标的10年期新债，利率为3.58%。

华中一券商交易员表示，早盘10年国开等收益率涨幅较上日略窄，但进出口行新债招标不甚理想，“我估计一级还会带着二级(收益率)往上走。”

国开行将于今日下午将招标增发10年和20年两期债，预测均值分别为3.43%和3.99%。

剩余期限近10年的国开行150218券最新报价 在3.5500%/3.4850%，上日尾盘为3.5200%/3.4850%；另一期10年券160210最新报价 在3.46%/3.41%，上日尾盘为3.43%/3.40%。

交易员并透露，利率互换市场上，震荡反复后，各期限也均有2-3个bp的上行。