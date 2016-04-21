香港个股：中国新城镇以逾13亿元售地产项目予上置集团，资产剥离告一段落

路透香港4月21日 - 主力中国内城城镇化建设及资的中国新城镇 周四宣布，与上置集团 就一系列资産剥离的出售事宜订立正式协议，交易总金额约13.15亿元人民币，公司估计将录得约2.75亿元的税前一次性收益。

中国新城镇表示，拟将上海金罗店发展公司所持有的一揽子剥离资产出售予上置集团，交易完成后将彻底完成与上置控股（上置集团主要股东）之间的资産剥离协议，爲长达两年的资産剥离过程划上句号。

交易涉及的资产包括成都绿洲雅宾利花园项目全部权益、美兰湖医院的100%股权、从事物业管理及会展服务的美兰湖商业72.63%股权、从事房地产开发的美兰湖企业72.63%股权、美兰湖高尔夫球场、美兰湖房地产72.63%股权。

中国新城镇表示，在公司控股股东国开金融2013年10月入股时，公司已定下清晰策略，剥离原先持有的部分二级开发业务以及不符合公司发展核心战略的资産，以便重新将资源投放于全国重点城市开展一级开发、新城镇规划、投资及运营等业务。

公司表示，过去两年一直贯彻执行此策略，并先后出售了无锡和长春项目公司的股权，退出发展前景不明朗区域，并回收现金流用于核心区域的投资。公司将充份利用剥离资产回收所得资金，发展核心业务，继续深耕长三角经济区域，并开拓京津冀区域及全国一二线核心城市。

中国新城镇早盘初段股价持平于0.305港元，上置集团则小涨0.42%，报0.238港元。（完）

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