《全球主要央行动态》--4月14日-4月21日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月14日-4月21日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国波士顿联储总裁罗森格伦表示，美联储加息步伐将快于投资者目前预期。他认为投资者对美国经济和货币政策的看法太悲观。鉴于海外经济放缓且全球需求低迷，市场深度怀疑美联储能否按计划推进紧缩周期。罗森格伦的言论显示出，甚至美联储鸽派也不喜欢市场的这种怀疑情绪。

罗森格伦表示，美国经济在刺激通胀和和降低失业率方面表现超越许多国家，部分因美联储在危机后推出的激进宽松政策。他表示，“我们在通胀和就业方面做的不错。”

美联储副主席兼纽约联储总裁杜德利称，美国经济状况“基本有利”，但联储仍对升息保持谨慎，因仍面临多种威胁。

旧金山联储公布的研究报告结论表明，油价保持在低位的时间越长，对经济复苏越有利。迄今为止的经济复苏充其量就是温和复苏。对于正在寻觅经济足够强劲支持继续加息的证据的美联储而言，这一结论至关重要。

亚特兰大联储总裁洛克哈特明确表示，他不会支持本月升息，并为自己在美联储6月会议上支持采取行动设置了较高的条件。洛克哈特表示，美国经济增长慢于预期，且通胀还未明显上升，意味着对货币政策保持谨慎和耐心是“正确的态度”。

**中国**

中国央行行长周小川表示，今年以来中国经济开局良好，3月份经济指标与1-2月相比有明显回升。中国将灵活适度实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，大力推动供给侧结构性改革，金融改革也将不断推进。

中国央行行长周小川表示，中国公司部门总体杠杆率比较高，其中，中小企业获得银行资源相对较难，要增加对其融资；而传统企业仍然处在改革和转型阶段，需要降低杠杆率。

中国人民银行副行长易纲表示，该央行不会欢迎人民币汇率“严重”高估，并表示对中国经济今年增长6.5-7.0%有信心。但易纲指出，中国经济前景也面临着挑战，而其中的重要风险就是有可能无法成功实施结构性改革。

中国央行表示，将稳步推进信用卡利率市场化，明年起对信用卡透支利率实行上限和下限管理，待时机成熟再全面实施市场定价，同时取消对免息还款期及最低还款额的限制。

中国央行调查统计司司长盛松成表示，一季度末产能过剩行业中长期贷款余额同比下降0.2%，首次出现负增长；此外，个人按揭贷款增长较快，表明房地产市场去库存加快。

中国央行发布境外央行类机构投资中国银行间债券市场和外汇市场业务流程，对两类投资都没有额度限制。央行网站刊登业务流程指引称，对境外央行类机构投资银行间债券市场实行备案制管理，境外央行类机构可自主决定投资规模，且资金可以自由汇出。

**欧洲**

英国央行以9：0的票数决定维持指标利率在0.5%不变，并以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。英国央行最新政策会议的记录显示，英国央行警告如英国从欧盟退出，则将带来绵延不断的不确定性，短期内或打击英国经济。

英国央行警告如果英国退出欧盟，可能打击英国经济，导致英镑下跌。这是英国央行迄今以来发出的最明确相关警告，但这一表态惹恼了支持退欧阵营人士。“这样的公投(结果)或导致经济前景在较长时期充斥着不确定性，包括出口增长前景。”英国央行称。“这一不确定性将有可能压制短期需求...可能会对资产价格、尤其是英镑汇价产生明显影响。”

瑞士央行官员Andrea Maechler重申，央行仍有进一步下调负利率的空间，其并称瑞士通胀仍偏低。

挪威央行总裁奥尔森向路透表示，挪威克朗汇率目前强于该央行在3月公布的最新货币政策报告中给出的预估。

俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov称，俄罗斯和中国可能最早下月达成一项协议，允许在俄罗斯成立离岸人民币中心。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，央行在交易所上市基金(ETF)市场的购买规模“不算太大”，暗示短期内央行继续增加购买ETF可能是一个现实的选项。黑田东彦表示，新ETF可以“尽可能地”与东京证交所500万亿日圆的上市股票市场拼凑起来。

黑田东彦重申，若实现2%的通胀目标受到威胁，央行做好准备进一步放松政策。“市场仍不稳定，因投资者规避风险。日本央行将密切关注金融市场动向及其对日本经济和物价的影响，”黑田东彦在国会表示。

据华尔街日报报导，日本央行总裁黑田东彦表示，如果日圆持续过度升值，通胀可能受到影响，导致央行出台进一步宽松举措以实现通胀目标。黑田东彦对该报表示，日本央行不以汇率为目标，但将继续监测汇率走势。自日圆兑美元今年开始升值以来，这是黑田东彦发表的最为清楚的评论，而且可能引燃外界对日本央行下周将放松政策的猜测。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行总裁史蒂文斯称，全球金融市场近几个月动荡是反应过度，动荡本身并未对全球经济成长前景构成风险。史蒂文斯在纽约针对国际展望表示，全球央行藉由货币政策所能作到的已接近极限。

在澳洲央行4月5日的政策会议记录中，该央行认为，澳元升值可能导致经济失衡，尽管最近的展望基本乐观，且经济在2016年初继续温和成长。澳洲央行重申低通胀将提供必要时降息的空间。

澳洲央行表示，整体来说澳洲金融体系情况良好，尽管密切关注的商业地产和资源领域的风险有所升高。在这份半年度银行业体质报告中，澳洲央行强调了不了国内外风险。

**其他国家**

韩国央行连续第10个月维持指标利率不变，央行总裁强调当前利率水平能对经济成长构成支持。不过，央行下调了韩国今年经济增长预估，使得降息预期持续存在。央行委员会一如预期将利率维持在1.50%不变，以观察本月稍早进行的国会选举及其它国家政策调整的影响。

加拿大央行总裁波洛兹在参议院金融委员会表示，该国经济要从低油价造成的冲击中恢复，可能需要三年以上时间。 波洛兹表示，央行正在密切观察通胀目标应设在何种水平，但调整通胀目标的门槛仍很高。该央行正在为与政府就更新央行职责的讨论做准备。

泰国央行高层官员Vachira Arromdee称，泰铢走势仍与区域货币一致。目前泰铢兑美元触及一个月高位。

印度央行总裁拉詹称，该行将继续通过干预汇市来降低该国汇率波动。 拉詹在华盛顿接受华尔街日报采访时说，如果通胀继续下降，且雨季降雨量符合预期，则印度央行或许有进一步调降政策利率的空间。

印尼央行表示，将从8月19日起采用新的指标政策利率，以使货币政策在引导市场利率时更为有效。印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，新的指标利率为七天期逆回购利率。 (完)

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