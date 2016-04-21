台湾汇市：台币兑美元盘初微幅贬值，观望稍晚欧洲央行会议结果

路透台北4月21日 - 台币兑美元 周四早盘微幅走贬，跟进韩元 微幅疲势及外商银小幅汇出；市场静观其变稍晚欧洲央行会议结果。
汇银人士说，台股 走稳，盘初外商银买卖美元都有，不过买汇力道稍大一些。交易人士认为，今日欧洲央行会议结果先以中性视之，但下周日本央行会议有较大机会宣布新的宽松政策，可能使日圆趋贬，有利新兴市场货币。
〞欧洲央行预期是不会动，应该不会有出人意料的举动，〞一位民营银行交易员说。
他们也表示，近日进口商的美元买盘较为踊跃，但出口商未见动作。
欧元周四亚洲盘初维持守势。投资者在欧洲央行会议之前调整仓位，欧元隔夜转跌。外界普遍预期欧洲央行将维持利率在纪录低点不变，但央行总裁德拉吉或将力陈超宽松货币政策的理由。
随着三家主要央行会议临近，市场缺乏明确方向。美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周二至周三(26-27日)召开政策会议，日本央行则在下周四(28日)。
本地时间10:21，韩元兑美元 报1,134.9，上日收在1,135.2；台股加权指数 则涨0.30%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.222/32.262，上日收在32.185。
今日台币实质交易区间在32.258-32.284；上日实质交易区间在32.155-32.250。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.200-32.320
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(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)