《香港重要政经日程》--4月22日-5月17日

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
================== 今日重要政经消息=================
4月22日（周五）
中国建筑国际 公布首季度业绩。
中车时代电气 公布首季度业绩。
重庆银行 公布首季度业绩。
中国建筑国际 公布首季度业绩。
华润水泥控股 公布首季度业绩。
浙商银行 公布末期业绩。
长城汽车 公布首季度业绩。
北京京客隆 公布首季度业绩。
长飞光纤光缆 公布首季度业绩。
郑煤机 公布首季度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
4月25日（周一）
深圳高速公路股份 公布首季度业绩。
国药控股 公布首季度业绩。
青岛啤酒股份 公布首季度业绩。
AEON CREDIT 公布全年业绩。
大成生化科技 公布2015年度业绩。
大成糖业 公布2015年度业绩。
粤海置地 公布首季度业绩。
4月26日（周二）
公布3月份进出口数字。
中国平安保险 公布首季度业绩。
安徽海螺水泥股份 公布首季度业绩。
中国银行 公布首季度业绩。
金隅股份 公布首季度业绩。
北京北辰实业股份 公布首季度业绩。
中银香港 公布首季度业绩。
中国交通建设 公布首季度业绩。
大连港 公布首季度业绩。
华电国际电力股份 公布首季度业绩。
中国中冶 公布首季度业绩。
4月27日（周三）
马钢 公布首季度业绩。
维达国际 公布首季度业绩。
*白云山 公布首季度业绩。
*晨鸣纸业1812.HK>公布首季度业绩。
*中煤能源 公布首季度业绩。
*万科企业 公布首季度业绩。
*中信银行 公布首季度业绩。
*中远太平洋 公布首季度业绩。
*中国中车 公布首季度业绩。
*大唐发电 公布首季度业绩。
*广汽集团 公布首季度业绩。
*广深铁路股份 公布首季度业绩。
*海通证券 公布首季度业绩。
*上海石油化工股份 公布首季度业绩。
4月28日（周四）
中海发展 公布首季度业绩。
4月29日（周五）
公布3月份M-3货币供应数字。
公布3月底止外汇基金总资产。
11:00 允升国际 在香港举行股东特别大会。
5月5日（周四）
公布3月份零售销售数字。
5月6日（周五）
09:30 中海物业 股东周年大会。
10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。
11:30 中国海外发展 股东周年大会。
5月9日（周一）
14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。
5月11日（周三）
11:00 华昱高速 在香港举行股东周年大会。
港交所 公布首季度业绩。
5月12日（周四）
10:00 昆仑能源 股东周年大会。
14:45 长江基建 在香港举行股东周年大会。
10:00 高伟电子 在香港举行股东周年大会。
5月13日（周五）
公布第一季本地生产总值(GDP)数据。
14:00 花样年 股东周年大会。
14:30 台泥国际 在香港举行股东周年大会。
11:00 万科置业（海外） 在香港举行股东周年大会。
10:00 西部水泥 在香港举行股东周年大会。
12:00 长江和记 在香港举行股东周年大会。
10:00 e-Kong Group 在香港举行股东周年大会。
5月17日
11:00 映美控股 在香港举行股东周年大会。
11:00 腾邦控股 在香港举行股东周年大会。
16:00 利亚零售 在香港举行股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。