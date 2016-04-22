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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 10:40 BJT

《香港重要政经日程》--4月22日-5月17日

================== 今日重要政经消息=================

4月22日（周五）

中国建筑国际 公布首季度业绩。

中车时代电气 公布首季度业绩。

重庆银行 公布首季度业绩。

中国建筑国际 公布首季度业绩。

华润水泥控股 公布首季度业绩。

浙商银行 公布末期业绩。

长城汽车 公布首季度业绩。

北京京客隆 公布首季度业绩。

长飞光纤光缆 公布首季度业绩。

郑煤机 公布首季度业绩。

================== 近期重要政经消息=================

4月25日（周一）

深圳高速公路股份 公布首季度业绩。

国药控股 公布首季度业绩。

青岛啤酒股份 公布首季度业绩。

AEON CREDIT 公布全年业绩。

大成生化科技 公布2015年度业绩。

大成糖业 公布2015年度业绩。

粤海置地 公布首季度业绩。

4月26日（周二）

公布3月份进出口数字。

中国平安保险 公布首季度业绩。

安徽海螺水泥股份 公布首季度业绩。

中国银行 公布首季度业绩。

金隅股份 公布首季度业绩。

北京北辰实业股份 公布首季度业绩。

中银香港 公布首季度业绩。

中国交通建设 公布首季度业绩。

大连港 公布首季度业绩。

华电国际电力股份 公布首季度业绩。

中国中冶 公布首季度业绩。

4月27日（周三）

马钢 公布首季度业绩。

维达国际 公布首季度业绩。

*白云山 公布首季度业绩。

*晨鸣纸业1812.HK>公布首季度业绩。

*中煤能源 公布首季度业绩。

*万科企业 公布首季度业绩。

*中信银行 公布首季度业绩。

*中远太平洋 公布首季度业绩。

*中国中车 公布首季度业绩。

*大唐发电 公布首季度业绩。

*广汽集团 公布首季度业绩。

*广深铁路股份 公布首季度业绩。

*海通证券 公布首季度业绩。

*上海石油化工股份 公布首季度业绩。

4月28日（周四）

中海发展 公布首季度业绩。

4月29日（周五）

公布3月份M-3货币供应数字。

公布3月底止外汇基金总资产。

11:00 允升国际 在香港举行股东特别大会。

5月5日（周四）

公布3月份零售销售数字。

5月6日（周五）

09:30 中海物业 股东周年大会。

10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。

11:30 中国海外发展 股东周年大会。

5月9日（周一）

14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。

5月11日（周三）

11:00 华昱高速 在香港举行股东周年大会。

港交所 公布首季度业绩。

5月12日（周四）

10:00 昆仑能源 股东周年大会。

14:45 长江基建 在香港举行股东周年大会。

10:00 高伟电子 在香港举行股东周年大会。

5月13日（周五）

公布第一季本地生产总值(GDP)数据。

14:00 花样年 股东周年大会。

14:30 台泥国际 在香港举行股东周年大会。

11:00 万科置业（海外） 在香港举行股东周年大会。

10:00 西部水泥 在香港举行股东周年大会。

12:00 长江和记 在香港举行股东周年大会。

10:00 e-Kong Group 在香港举行股东周年大会。

5月17日

11:00 映美控股 在香港举行股东周年大会。

11:00 腾邦控股 在香港举行股东周年大会。

16:00 利亚零售 在香港举行股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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