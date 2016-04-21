《国际主要央行公开市场操作一览》--4月21日

路透北京4月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年3月16日维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期。新的预期表明，大部分决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，去年12月时预估为四次。

欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行3月15日维持货币政策不变，但下修对经济的评估。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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4/20 隔夜逆回购 -319.71 0.25%

4/19 隔夜逆回购 -400.49 0.25%

4/18 隔夜逆回购 -386.07 0.25%

4/15 三天逆回购 -234.79 0.25%

4/14 隔夜逆回购 -182.41 0.25%

《本周主要新闻》

--美国波士顿联储总裁罗森格伦表示，美联储加息步伐将快于投资者目前预期。他认为投资者对美国经济和货币政策的看法太悲观。鉴于海外经济放缓且全球需求低迷，市场深度怀疑美联储能否按计划推进紧缩周期。罗森格伦的言论显示出，甚至美联储鸽派也不喜欢市场的这种怀疑情绪。

--美联储副主席兼纽约联储总裁杜德利称，美国经济状况“基本有利”，但联储仍对升息保持谨慎，因仍面临多种威胁。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/19 七天期反向交易 540.188 0(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行以9：0的票数决定维持指标利率在0.5%不变，并以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。英国央行最新政策会议的记录显示，英国央行警告如英国从欧盟退出，则将带来绵延不断的不确定性，短期内或打击英国经济。

--英国央行警告如果英国退出欧盟，可能打击英国经济，导致英镑下跌。这是英国央行迄今以来发出的最明确相关警告，但这一表态惹恼了支持退欧阵营人士。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 284,980

上周三 277,080

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当期变化 7,900

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，央行在交易所上市基金(ETF)市场的购买规模“不算太大”，暗示短期内央行继续增加购买ETF可能是一个现实的选项。黑田东彦表示，新ETF可以“尽可能地”与东京证交所500万亿日圆的上市股票市场拼凑起来。

--黑田东彦重申，若实现2%的通胀目标受到威胁，央行做好准备进一步放松政策。“市场仍不稳定，因投资者规避风险。日本央行将密切关注金融市场动向及其对日本经济和物价的影响，”黑田东彦在国会表示。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，自3月降息以来，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,487.5亿台币定存单，与当日存单到期金额1,487.5亿相较，定存 单发行余额持平上日。

--台湾央行周二发行5,336.5亿台币定存单，与当日存单到期金额5,476.5亿相较，定存 单发行余额减140亿。

--台湾央行周一发行2,765亿台币定存单，与当日存单到期金额2,769亿相较，定存单发 行余额减4亿。 (完)