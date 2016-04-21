《路透晚报》--4月21日日间新闻摘要（中港台）

(重发以解决部分终端上对齐问题) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：多层次金融支持钢铁煤炭化解过剩产能，并鼓励扩出口和走出去

中国央行等最新公布支持钢铁煤炭行业化解过剩产能的意见，表示要多层次金融支持煤炭钢铁化解过剩产能，去杠杆和降成本，大力支持钢铁煤炭企业扩大出口和走出去，并支持银行加快行业不良资产处置。

--中国政策：鼓励对外贸企业贷款并提高机电出口退税率，积极支持进口

为促进外贸进出口回稳向好，中国国务院出台系列政策，包括鼓励金融机构对有订单、有效益的外贸企业贷款扩大出口信保保单融资，增加短期出口信保规模，提高部分机电产品出口退税率。

--香港数据：3月综合CPI按年升幅回落至3%，因新鲜蔬菜价格升幅收窄

香港政府统计处公布，今年3月综合消费物价指数（CPI）按年升3%，比2月3.1%的升幅为低，主要是因新鲜蔬菜价格升幅收窄所致。

--《焦点》中国“僵尸”钢厂卷土重来，全球供应过剩局面雪上加霜

中国可能面临其他钢铁生产国的压力，要求其减产，帮助缓解全球供应过剩局面。然而，中国的钢铁城镇目前完全是另一番光景。尽管中国政府提出削减之前已部署的钢铁产能，但今年国内钢材价格急升，推动钢厂纷纷增产。就连那些停产但尚未关闭的“僵尸”钢厂也在恢复生产。

【金融】

--中国金融：上市银行今年利润可能负增长，资产风险待化解--普华永道

全球会计和咨询公司--普华永道发布银行业回顾与展望报告称，中国经济放缓和利率市场化的大环境下，大型商业银行的盈利出现见顶信号，今年可能出现利润负增长，同时，资产质量风险进一步暴露。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,600亿元七天逆回购，单日净投放2,200亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行2,600亿元人民币七天期逆回购操作，单日操作规模再创近两个月来新高；据此计算，今日净投放2,200亿元。

--中国债市动态：信心不足现券收益率升势未改，新债招标不佳继续施压

中国银行间债市资金仍紧，机构对短期内现券看法较为悲观，早盘10年国开等利率债收益率续涨。一级市场上，进出口行上午招标的10年期新债再上一个台阶，不排除会再拉动二级上行，需要继续关注午后国开行两期长债招标定位情况。

--中国货币市场：逆回购连放巨量但流动性未缓，营改增忧虑压制资金预期

中国银行间市场主要回购利率虽略降，但资金面仍处偏紧局面；央行公开市场逆回购操作连两日放出巨量，以对冲中期借贷便利（MLF）集中到期及缴税的影响，但对流动性缓和不明显，大行供给依旧时断时续。

--新债招标：中国进出口行三年增发债收益率3.1008%，五年3.2978%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三年、五年和10年固息债，中标收益率分别为3.1008%、3.2978%和3.6252%，对应投标倍数2.32倍、2.00倍和3.11倍。

--中国新债：国开行下周二增发至多250亿四期债，期限一、三、五和七年

中国国家开发银行公告，将于下周二(26日)招标增发四期固息债，总额不超过250亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和七年。

--中国新债：农发行下周一将招标增发至多280亿元五期固息债，期限1-10年

中国农业发展银行最新公告，将于下周一(25日)招标增发至多280亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。

--中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月

中国财政部公告，将于周五(22日)招标发行100亿元人民币贴现国债，期限三个月（91天）。

--中国信用债：天威集团15.8亿中票本息未能兑付，因公司持续亏损资金枯竭

破产重整申请已被法院受理的中国保定天威集团公告，由于公司持续亏损，资金枯竭，其发行的2011年度第二期中期票据今日未能按期兑付本息，应付本息金额15.855亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量走贬，中间价大跌逾200点刺激购汇盘

人民币兑美元即期早盘放量走贬，受中间价大跌逾200点带动。交易员称，中间价大幅下调刺激购汇盘打压汇价，后自营盘获利了结致人民币跌幅收窄。

--中国外汇：3月银行结售汇逆差环比略升，料未来跨境资金流动基本稳定

尽管3月银行结售汇逆差仍环比略扩，但增速明显放缓，结合其他外汇收支数据显示，中国跨境资金仍呈流出态势，不过流出压力逐步缓解。外管局并预计未来中国跨境资金流动的总体态势将保持基本稳定，且既定经济金融政策完全可逐步适应美联储货币政策正常化。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连续第二日收跌，大盘反弹乏力资源板块独木难支

中国股市沪综指连续第二日收跌。分析师指出，继昨日大跌后，今天大盘反弹乏力，尾盘再现跳水。受大宗商品期货价格暴涨带动，市场热点主要集中在资源相关板块，其他板块相对较弱。目前经济基本面比较稳固，短期市场调整主要源于投资者情绪的宣泄。

--中国证券：一季度券商净利达289亿元同比减逾43%，经纪与投行业务贡献多

中国证券业协会网站披露的数据显示，今年一季度国内券商实现净利润288.98亿元，较去年同期下降43.25%，其中经纪、投行和自营业务为也券商业绩主要推动力，全国126家证券公司中116家公司实现盈利。

--《热点透视》在美上市中资企业掀低价私有化大潮，投资者无力阻止

外部股东可能需要美国政府的帮助以阻止中国以低廉价格收购公司。最近中国对在美上市公司的一连串收购行动，让投资者有些恼怒。可问题在于，这些公司的注册地点都是一些对投资者保护较少的离岸中心。

--中国汽车：2020年前新车销量年增速料降至5%，看好二手车和售后--麦肯锡

国际咨询公司麦肯锡最新调查报告指出，随着中国经济减速及大城市出于环保压力采取限行等措施，作为全球最大汽车市场的中国，2020年前新车销量年增速将由过去的两位数降至5%，不过新能源车、二手车市场及售后服务市场值得看好。

--中国房地产：商业地产投资去年创新高，国企和险资为主推手--仲量联行

国际物业顾问--仲量联行发布报告称，中国商业地产投资市场去年创下纪录新高，全年完成交易资产总值约1,500亿元人民币，预计未来几年仍将快速成长，国有企业和保险资金是市场成长的重要推手。

--《独家新闻》长和不会为确保收购O2而对欧盟当局作出更多让步--消息

熟悉情况的消息人士称，长江和记实业不会对欧盟监管机构作出更多让步以确保成功收购Telefonica旗下部门O2；若交易被当局驳回，该公司还准备上法庭挑战这一裁决。

--中股业绩：平安银行首季净利按年增长8%，不良贷款率小幅上升至1.56%

中国中型银行--平安银行晚间公布，今年一季度净利按年增长8.12%，低于11.38%的去年同期增速；期末不良贷款率较年初小幅上升至1.56%，受宏观经济放缓和产业结构调整等影响。

--中股业绩：贵州茅台首季实现净利润48.89亿元，同比增长12%

中国白酒龙头企业--贵州茅台公布，一季度实现净利润48.89亿元人民币，同比增长12.01%，稍低于同期营业收入的增幅。

--港股业绩：中国移动首季净利同比增长0.5%，至239亿元人民币

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动公布，今年首季净利同比增长0.5%，至239亿元人民币。

--中港个股：中国人寿料首季净利跌近六成，因投资收益减少及准备金增加

中国最大寿险公司--中国人寿称，预计今年首季净利同比减少55-60%，因投资收益减少以及传统寿险准备金折现率假设变动的影响。

--香港个股：华润啤酒首季销量基本持平，净溢利则按年大增4.6倍