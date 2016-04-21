台湾债市：10年增额公债殖利率收升，关注欧洲央行动作及外资动向

* 10年105/4R期发行前交易殖利率收升
* 市场关注欧洲央行开会结果及会后谈话
* 明日105/4R交易区间暂看0.83-0.87%
路透台北4月21日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周四收升。交易员称，在台股尾盘拉高，以及美债殖利率强弹激励下，台债止跌反弹；短线观察重点在欧洲央行开会结果及外资动向。
他们表示，倘若外资持续汇入、台股续涨，美国指标公债10年期的殖利率摆脱区间盘整且进一步升破1.90%，甚至往2%迈进，将对台债形成压力，10年券将有机会上测0.88%。
〞短线就是看外资动向，还有油价和美债走势。〞一位大型商银交易员说。
交易员指出，欧洲央行今日稍后将召开会议，外界预期将维持利率在纪录低点不变，但关注总裁德拉吉会后发言。
他们并称，台债因筹码少且资金浮滥，殖利率反弹即吸引买盘涌入，惟往下追价力道即明显减弱，致难脱区间盘整格局；短线市场除关注欧洲今晚开会结果，更关心下周美联储(FED)有无意外举措。
〞现在大家对央行的紧缩或宽松政策都是逆向思考，例如宽松政策是否走到尽头。〞一位券商交易员表示。
交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.83-0.87%；五年券105/5 殖利率区间估在0.53-0.565%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年 期别 (基点) (亿台币)
期
5 105/5 +0.65 0.5460% 0.5415-0.5460% 6.5
10 105/4R +1.18 0.8596% 0.8580-0.8660% 62.5
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30 104/11 没有成交
20 105/6 没有成交
10 105/4R 0.8596%
5 105/5 0.5460%
3 105/1 没有成交
2 105/3 没有成交
(完)
(记者 罗两莎；审校 张喜良)