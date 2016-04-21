中国汇市：人民币早盘放量走贬，中间价大跌逾200点刺激购汇盘

* 人民币早盘放量走贬

* 中间价大幅下调逾200点

* 人民币对一篮子货币继续贬值

* 结售汇逆差趋稳，资本外流压力缓解

路透北京4月21日 - 人民币兑美元即期 周四早盘放量走贬，受中间价大跌逾200点带动。交易员称，中间价大幅下调刺激购汇盘打压汇价，后自营盘获利了结致人民币跌幅收窄。

他们并指出，银行结售汇逆差趋稳，也反映出人民币贬值预期已明显好转，并且人民币汇率的变动已基本不再受贬值预期的影响，而是随一篮子货币而变动。

“（美元兑人民币）中间价这么高是央行故意为之，跟我们的汇率模型相比高了60个点左右。”一股份行交易员称，“这么做可能是对一篮子货币继续慢慢贬值。”

另有股份行交易员表示，监管层对中间价的调整基本与其模型一致，强调汇率制度的一致性；但汇率制度可预测，而汇率方向则不可预测。

中国国家外汇管理局周四公布，3月银行结售汇逆差364亿美元，较上月的339亿美元略扩；一季度银行结售汇逆差1,248亿美元。外管局发言人表示，近期中国资金流出压力有明显缓解，未来跨境资金流动还会保持基本稳定。

北京时间12:00，人民币兑美元 即期报6.4773元，盘中一度低见6.4848元，上日收报6.4693元。今日人民币兑美元中间价 报6.4803元，上日中间价为6.4579元。人民币兑美元即期成交额 为113.09亿美元，上日半日为93.74亿美元。

全球汇市方面，欧元周四亚洲盘初维持守势。投资者在欧洲央行会议之前调整仓位，欧元隔夜转跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6565元, 上日尾盘为6.66元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4837元, 上一交易日尾盘报6.4824元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4765；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。