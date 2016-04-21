中国汇市：人民币早盘放量走贬，中间价大跌逾200点刺激购汇盘

* 人民币早盘放量走贬
* 中间价大幅下调逾200点
* 人民币对一篮子货币继续贬值
* 结售汇逆差趋稳，资本外流压力缓解
路透北京4月21日 - 人民币兑美元即期 周四早盘放量走贬，受中间价大跌逾200点带动。交易员称，中间价大幅下调刺激购汇盘打压汇价，后自营盘获利了结致人民币跌幅收窄。
他们并指出，银行结售汇逆差趋稳，也反映出人民币贬值预期已明显好转，并且人民币汇率的变动已基本不再受贬值预期的影响，而是随一篮子货币而变动。
“（美元兑人民币）中间价这么高是央行故意为之，跟我们的汇率模型相比高了60个点左右。”一股份行交易员称，“这么做可能是对一篮子货币继续慢慢贬值。”
另有股份行交易员表示，监管层对中间价的调整基本与其模型一致，强调汇率制度的一致性；但汇率制度可预测，而汇率方向则不可预测。
中国国家外汇管理局周四公布，3月银行结售汇逆差364亿美元，较上月的339亿美元略扩；一季度银行结售汇逆差1,248亿美元。外管局发言人表示，近期中国资金流出压力有明显缓解，未来跨境资金流动还会保持基本稳定。
北京时间12:00，人民币兑美元 即期报6.4773元，盘中一度低见6.4848元，上日收报6.4693元。今日人民币兑美元中间价 报6.4803元，上日中间价为6.4579元。人民币兑美元即期成交额 为113.09亿美元，上日半日为93.74亿美元。
全球汇市方面，欧元周四亚洲盘初维持守势。投资者在欧洲央行会议之前调整仓位，欧元隔夜转跌。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6565元, 上日尾盘为6.66元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4837元, 上一交易日尾盘报6.4824元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4765；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)