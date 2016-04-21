版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 21日 星期四 12:13 BJT

中国货币市场：逆回购连放巨量但流动性未缓，营改增忧虑压制资金预期

路透上海4月21日 - 中国银行间市场周四主要回购利率虽略降，但资金面仍处偏紧局面
；央行公开市场逆回购操作连两日放出巨量，以对冲中期借贷便利（MLF）集中到期及缴税
的影响，但对流动性缓和不明显，大行供给依旧时断时续。
    
    他们并称，近日有关营改增对金融业负面影响的忧虑持续发酵，若按目前市场解读的方
向，未来除同业拆借外，回购交易的成本将被抬高，货币市场利率亦面临进一步走升压力，
资金预期也因此更趋谨慎。
    
    “今天一大早好紧，大行好多不出钱，10点半后稍微松了下，有的大机构有一点融出，
整体看还是偏紧，按道理今天OMO（公开市场）做了2,600亿不该这样，看看下午会不会好点
。”华南一银行交易员称。
    
    他并表示，短期流动性压力较大，除了MLF到期外，缴税的持续影响仍是主要原因，而
央行连续逆回购放量操作，令降准的可能性有所下降，这也进一步压制了市场的资金预期。
    
    央行公开市场今日进行了2,600亿元人民币七天期逆回购操作，单日操作规模再创近两
个月来新高，中标利率继续稳定在2.25%；据此计算，今日净投放2,200亿元。 
    
    此外，本周共有5,510亿元MLF到期，其中周二到期3,280亿元，周四2,230亿元。   
    
    央行分别于上周三和本周一进行两轮MLF操作，规模分别为2,855亿元和1,625亿元，均
包括三个月和六个月两个品种，利率均与上期持平。  
    
    华东一银行交易员谈到，虽然季度缴税企业申报截止日是在18日，但之后银行将税款集
中上缴央行，而这一步才是真正将资金抽离银行体系，因此近两日流动性受冲击更为严重。
    
    她并认为，尽管上周起央行就提前进行了MLF操作，逆回购规模亦大幅放量，但货币政
策的总体基调仍令市场难以乐观，“央行不像去年主动调控了，感觉就是被动的应对，资金
缺了再放钱出来，只是为了保持供给平衡。”
    
    她还指出，营改增的负面影响已对债市形成明显冲击，市场更多地将其解读为“增税加
息”，货币市场也难以避免受波及，特别是主力品种回购交易，目前的不少测算都认为其利
率水平受影响幅度将至少有10个基点（bp），而回购利率是银行间基准利率，若其定位上行
，其他货币市场利率及债市收益率都将不可避免跟随上浮。    
    
    路透关于营改增对银行间业务成本负担的《热点问答》称，营改增后，国债和地方债依
然保持免税金身，政策性金融债及其他金融债利息收入需缴纳增值税，这将扩大国债与政策
性金融债及国债与信用债之间的利差。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:04                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.0066     2.0130      -0.64
      七天                     2.2986     2.3535      -5.49
                                                  
      14天                     2.9335     2.8536      +7.99
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.9000     1.0000    +290.00
                                                  
      七天                     2.2700     2.0350     +23.50
                                                  
      14天                     2.3050     2.3000      +0.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0100     2.0000      +1.00
                                                  
      七天                     2.4000     2.4000      +0.00
                                                  
      14天                     3.0300     3.0000      +3.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0290     2.0180      +1.10
                                                  
       七天                    2.3320     2.3220      +1.00
                                                  
       三个月                  2.8610     2.8510      +1.00
                                                  
 (完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐