中国货币市场：逆回购连放巨量但流动性未缓，营改增忧虑压制资金预期

路透上海4月21日 - 中国银行间市场周四主要回购利率虽略降，但资金面仍处偏紧局面 ；央行公开市场逆回购操作连两日放出巨量，以对冲中期借贷便利（MLF）集中到期及缴税 的影响，但对流动性缓和不明显，大行供给依旧时断时续。 他们并称，近日有关营改增对金融业负面影响的忧虑持续发酵，若按目前市场解读的方 向，未来除同业拆借外，回购交易的成本将被抬高，货币市场利率亦面临进一步走升压力， 资金预期也因此更趋谨慎。 “今天一大早好紧，大行好多不出钱，10点半后稍微松了下，有的大机构有一点融出， 整体看还是偏紧，按道理今天OMO（公开市场）做了2,600亿不该这样，看看下午会不会好点 。”华南一银行交易员称。 他并表示，短期流动性压力较大，除了MLF到期外，缴税的持续影响仍是主要原因，而 央行连续逆回购放量操作，令降准的可能性有所下降，这也进一步压制了市场的资金预期。 央行公开市场今日进行了2,600亿元人民币七天期逆回购操作，单日操作规模再创近两 个月来新高，中标利率继续稳定在2.25%；据此计算，今日净投放2,200亿元。 此外，本周共有5,510亿元MLF到期，其中周二到期3,280亿元，周四2,230亿元。 央行分别于上周三和本周一进行两轮MLF操作，规模分别为2,855亿元和1,625亿元，均 包括三个月和六个月两个品种，利率均与上期持平。 华东一银行交易员谈到，虽然季度缴税企业申报截止日是在18日，但之后银行将税款集 中上缴央行，而这一步才是真正将资金抽离银行体系，因此近两日流动性受冲击更为严重。 她并认为，尽管上周起央行就提前进行了MLF操作，逆回购规模亦大幅放量，但货币政 策的总体基调仍令市场难以乐观，“央行不像去年主动调控了，感觉就是被动的应对，资金 缺了再放钱出来，只是为了保持供给平衡。” 她还指出，营改增的负面影响已对债市形成明显冲击，市场更多地将其解读为“增税加 息”，货币市场也难以避免受波及，特别是主力品种回购交易，目前的不少测算都认为其利 率水平受影响幅度将至少有10个基点（bp），而回购利率是银行间基准利率，若其定位上行 ，其他货币市场利率及债市收益率都将不可避免跟随上浮。 路透关于营改增对银行间业务成本负担的《热点问答》称，营改增后，国债和地方债依 然保持免税金身，政策性金融债及其他金融债利息收入需缴纳增值税，这将扩大国债与政策 性金融债及国债与信用债之间的利差。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0066 2.0130 -0.64 七天 2.2986 2.3535 -5.49 14天 2.9335 2.8536 +7.99 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9000 1.0000 +290.00 七天 2.2700 2.0350 +23.50 14天 2.3050 2.3000 +0.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0100 2.0000 +1.00 七天 2.4000 2.4000 +0.00 14天 3.0300 3.0000 +3.00 Shibor 其中:隔夜 2.0290 2.0180 +1.10 七天 2.3320 2.3220 +1.00 三个月 2.8610 2.8510 +1.00 (完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)