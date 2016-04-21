国际油市：油价上涨，因国际能源署预计非OPEC国家产量将大幅下滑

上述言论逆转了油价稍早的跌势。
近月布兰特原油期货 周四一度跌至每桶45.23美元的日低，0555GMT升至每桶46.10美元，较上日收盘价涨0.30美元。
美国原油期货 一度跌至每桶43.62美元，随后回升至每桶44.43美元，较上日收盘价涨0.25美元。
“能源市场重现乐观情绪，至少目前是这样，”Bernstein Research分析师在一份客户报告中说。
但俄罗斯和伊朗之前发表的声明拖累油市。俄罗斯能源部长表示，准备将石油产量提高至逾1,200万桶/日的历史性高位。几天前主要产油国就冻结产量进行的谈判破裂，沙特威胁要大量增产。
与此同时，伊朗决心恢复之前的市场份额，重申希望产量尽快达到400万桶/日。
在中东主要产油国和俄罗斯看似竞相提高产量的情况下，全球供应过剩会持续多久将在很大程度上取决于美国页岩油产量和需求情况。
“2016年非OPEC国家石油日供应量预测减少70万桶的，这其中大部分来自美国。如果美国石油供应下降不足以缩小供需差异...油价将继续维持低位，”法国巴黎银行称。(完)
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(编译 王颖/汪红英；审校 许娜/李婷仪)