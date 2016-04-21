欧洲已公布经济指标--2016/4/21

《汇市简讯》美元/人民币即期中间价料降至两个月低点
0053GMT * 美元/人民币即期中间价预计在6.8430-6.8480区间的更低水平，上 日为6.8992 * 美元指数及美元/离岸人民币隔夜下跌，主要与英镑大涨有关 * 可能创出11月以来的最低美元/人民币即期中间价，但可能不会超 过1月6日的创纪录调整幅度 * 1月在美元指数出现类似走势的时候，人民币即期/美元中间价上升 0.93% * 人民币即期若进一步升值，可能削弱特朗普关于汇率操纵的说法 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.3 f +0.3 r +1.6 f 英国 第四季 +0.6 f +0.4 f +2.1 f 德国 第四季 +0.3 f-@ +0.3 f-@ +2.1 f-@ 法国 第四季 +0.3 f +0.4 f -- 意大利 第四季 +0.1 f +0.2 r +1.0 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 3月 +1.2 r +0.2 f 持平 r 英国 3月 +0.4 +0.2 +0.5 德国 3月 +0.8 f +0.4 f +0.3 f 法国(HICP) 3月 +0.8 f +0.3 f -0.1 f 意大利(HICP) 3月 +2.1 f -0.4 f -0.2 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 2月 -0.7 -1.1 -4.2 英国 3月 +0.3 +0.1 r -0.9 德国 3月 持平 -0.5 -3.1 法国 2月 -0.5 -0.8 -4.1 意大利 2月 -0.4 -0.7 r -3.5 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 2月 10.3 10.4 英国 12-2月 5.1 5.1 德国 3月 6.2 @ 6.2 @ 法国 第四季 10.3 10.4 r 意大利 2月 11.7 @ 11.6 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
0053GMT * 美元/人民币即期中间价预计在6.8430-6.8480区间的更低水平，上 日为6.8992 * 美元指数及美元/离岸人民币隔夜下跌，主要与英镑大涨有关 * 可能创出11月以来的最低美元/人民币即期中间价，但可能不会超 过1月6日的创纪录调整幅度 * 1月在美元指数出现类似走势的时候，人民币即期/美元中间价上升 0.93% * 人民币即期若进一步升值，可能削弱特朗普关于汇率操纵的说法 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透上海1月18日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周三预计会开在6.8417元附近，较上日升值约575点。
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。