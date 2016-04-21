美国各类经济指标总览--2016/4/21

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为24.7万人(预估为26.3万人)。一周续请失业金人数为213.7万人( 预估为217.1万人)。一周初请失业金人数四周均值为26.1万人。 世界大型企业研究会数据显示，美国3月领先指标上升0.2%，为123.4，预估为上升0.4%。 失业率(%) 5.0 (3月) 4.9 (2月) 非农业就业岗位(万) 增加21.5 (3月) 增加24.5 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (3月) -0.1 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (3月) -0.2 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (3月) +0.3 (2月) 实质所得(%) -0.5 (2月) +0.7 (1月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% -0.1 (3月) -0.2 (2月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI -0.1 (3月) 持平 (2月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.4 (第四季终值) +2.0 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.9 (第四季终值) +1.3 (第三季终值) 零售销售(%) -0.3 (3月) 持平 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差470.6 (2月) 逆差458.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.6 (3月) -0.6 (2月) 产能利用率(%) 74.8 (3月) 75.3 (2月) 初请失业金人数(万人) 24.7 (4月16日当周) 25.3 (4月9日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,080亿 (3月) 赤字1,930亿 (2月) 领先指标(%) 0.2 (3月) 0.1 (2月) 个人所得(%) +0.2 (2月) +0.5 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.1 (2月) +0.1 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加172.2 (2月) 增加149 (1月修正值) 企业库存(%) -0.1 (2月) -0.1 (1月修正值) 建筑支出(%) -0.5 (2月) +2.1 (1月修正值) 消费者信心 96.2 (3月) 94.0 (2月修正值) 房屋开工(万户) 108.9 (3月) 119.4 (2月) 建筑许可(万户) 108.6 (3月) 117.7 (2月) 成屋销售(万户) 533 (3月) 507 (2月修正值) 新屋销售(万户) 49.4 (1月) 54.4 (12月修正值) 工厂订单(%) -1.7 (2月) +1.2 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -3.0 (2月修正值) +4.3 (1月) 供应管理协会非制造业指数 54.5 (3月) 53.4 (2月) 供应管理协会制造业指数 51.8 (3月) 49.5 (2月) 趸售(批发)库存(%) -0.5 (2月) -0.2 (1月修正值) 进口物价(%) +0.2 (3月) -0.4 (2月修正值) 出口物价(%) 持平 (3月) -0.5 (2月修正值) 单位劳工成本(%) +3.3 (第四季修正值) +1.9 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +2.1 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)