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市场报道 | 2016年 4月 21日 星期四 22:29 BJT

美国各类经济指标总览--2016/4/21

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为24.7万人(预估为26.3万人)。一周续请失业金人数为213.7万人(
预估为217.1万人)。一周初请失业金人数四周均值为26.1万人。 
    
    世界大型企业研究会数据显示，美国3月领先指标上升0.2%，为123.4，预估为上升0.4%。 
    
 失业率(%)                                  5.0  (3月)                       4.9  (2月)
 非农业就业岗位(万)                    增加21.5  (3月)                  增加24.5  (2月修正值)
 平均时薪(%)                               +0.3  (3月)                      -0.1  (2月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.1  (3月)                      -0.2  (2月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)                +0.1  (3月)                      +0.3  (2月)
 实质所得(%)                               -0.5  (2月)                      +0.7  (1月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%             -0.1  (3月)                      -0.2  (2月)
 )                                                                                
 不包括食品和能源的最终需求PPI             -0.1  (3月)                      持平  (2月)
 (%)                                                                              
 国内生产总值(GDP)(%)                      +1.4  (第四季终值)               +2.0  (第三季终值)  
 GDP平减指数(%)                            +0.9  (第四季终值)          　　 +1.3  (第三季终值)   
 零售销售(%)                               -0.3  (3月)                      持平  (2月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差470.6  (2月)                 逆差458.8  (1月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.6  (第三季)                   +0.2  (第二季)
 工业生产(%)                               -0.6  (3月)                      -0.6  (2月)
 产能利用率(%)                             74.8  (3月)                      75.3  (2月)
 初请失业金人数(万人)                      24.7  (4月16日当周)              25.3  (4月9日当周)
 联邦预算(亿美元)                   赤字1,080亿  (3月)               赤字1,930亿  (2月)
 领先指标(%)                                0.2  (3月)                       0.1  (2月)
 个人所得(%)                               +0.2  (2月)                      +0.5  (1月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  -0.1  (2月)                      +0.1  (1月)
 消费者信贷(亿美元)                   增加172.2  (2月)                   增加149  (1月修正值)
 企业库存(%)                               -0.1  (2月)                      -0.1  (1月修正值)
 建筑支出(%)                               -0.5  (2月)                      +2.1  (1月修正值)
 消费者信心                                96.2  (3月)                      94.0  (2月修正值)
 房屋开工(万户)                           108.9  (3月)                     119.4  (2月)
 建筑许可(万户)                           108.6  (3月)                     117.7  (2月)
 成屋销售(万户)                             533  (3月)                       507  (2月修正值)
 新屋销售(万户)                            49.4  (1月)                      54.4  (12月修正值)
 工厂订单(%)                               -1.7  (2月)                      +1.2  (1月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     -3.0  (2月修正值)                +4.3  (1月)
 供应管理协会非制造业指数                  54.5  (3月)                      53.4  (2月)
 供应管理协会制造业指数                    51.8  (3月)                      49.5  (2月)
 趸售(批发)库存(%)                         -0.5  (2月)                      -0.2  (1月修正值)
 进口物价(%)                               +0.2  (3月)                      -0.4  (2月修正值)
 出口物价(%)                               持平  (3月)                      -0.5  (2月修正值)
 单位劳工成本(%)                           +3.3  (第四季修正值)             +1.9  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                           -2.2  (第四季修正值)             +2.1  (第三季修正值)
 经常账(亿美元)                       赤字1,253  (第四季)              赤字1,299  (第三季修正值)

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