《中国新债预测》30年国债利率预测均值3.41%，市况偏弱定位料高于估值

* 招标品种：财政部30年固息国债

* 期限及招标金额：260亿元

* 招标时间: 周五(22日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(保险、银行、券商)

* 预测区间：3.36%-3.45%

* 预测均值: 3.41%(按各家机构预测值平均)

路透上海4月21日 - 中国财政部周五将招标发行30年国债，路透调查显示，30年国债一向交投不活跃，市场对其一级定位多参考与10年期国债利差。考虑到近日一二级表现不佳，预计明日利率将高于中债估值，预测均值在3.41%附近。

北京一券商分析师称，近日债市走恶，即使二级市场10年国债在大机构呵护下表现稍稳，但从周三七年续发国债远高于预期的结果来看，一级市场仍需小心应对。预计明日30年国债利率较估值将上浮一些。

他并表示，在收益率连续上涨后，今日午后国开10年和20年招标已有趋稳迹象，因此明日新债上浮幅度不至于太多。

进出口行今日上午招标的三期债中，10年期中标收益率为3.6252%，此前两周同期发行收益率分别为3.5377%和3.4123%。

中债国债到期收益率曲线 显示，30年期最新收益率为3.3791%。剩余期限近30年的国债150025券最新一笔成交 在3.3454%，该债中债估值 为3.3760%。

4月以来，中债到期收益率曲线中，30年和10年国债的利差保持在45-47个基点之间(bp)。二级市场上较为活跃的10年国债160004券最新成交 在2.9250%，加上上述利差后，为3.38%-3.40%左右。

明日招标新债为财政部今年第八期记账式国债，每半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。手续费为承销面值的0.1%。

该期债4月25日开始计息，招标结束至4月25日进行分销，4月27日起上市交易。