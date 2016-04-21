欧元债市：欧元区公债收益率上升，因油价触及五个月高点

“近几周，油价成为反映整体风险偏好的一个指标，并且拉动股市上涨。总体而言，债市目前受此趋势影响而略走弱，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。

欧洲央行上个月出台新的宽松措施后，周四的会议料只是讨论，不会有什么行动。

欧洲央行总裁德拉吉周四或将力陈超宽松货币政策的理由，以回击之前德国官员的密集批评。这些官员对央行为欧元区经济低迷所开的处方提出异议。

欧元区五年/五年远期损益平衡通胀率 周三跌破1.40%，为六周来首次，并且远低于欧洲央行3月宣布决议时的1.49%。

市场焦点转向欧洲央行可能的下一步宽松措施，也就不足为奇了。德国时代周报周四引述匿名欧元区央行消息人士报导称，一些欧洲央行委员赞成将量化宽松实施范围扩大至股票。(完)

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