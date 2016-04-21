欧元债市：欧元区公债收益率上升，因油价触及五个月高点

《全球主要国家债券发行预告》--1月18日-1月25日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25
“近几周，油价成为反映整体风险偏好的一个指标，并且拉动股市上涨。总体而言，债市目前受此趋势影响而略走弱，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。
欧洲央行上个月出台新的宽松措施后，周四的会议料只是讨论，不会有什么行动。
欧洲央行总裁德拉吉周四或将力陈超宽松货币政策的理由，以回击之前德国官员的密集批评。这些官员对央行为欧元区经济低迷所开的处方提出异议。
欧元区五年/五年远期损益平衡通胀率 周三跌破1.40%，为六周来首次，并且远低于欧洲央行3月宣布决议时的1.49%。
市场焦点转向欧洲央行可能的下一步宽松措施，也就不足为奇了。德国时代周报周四引述匿名欧元区央行消息人士报导称，一些欧洲央行委员赞成将量化宽松实施范围扩大至股票。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙国玉/王兴亚；审校 蔡美珍)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券