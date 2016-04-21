更新版 1-台湾货币市场：短率稳在低位，票券商开始拆入跨月资金

* 大型票券商开始拆入跨月资金 * 资金宽松令国营事业短票标售利率走低 * 短票与RP利率稳在低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周四稳在低位。调度人士表示，今日拆入需求不弱，但供给更多。在 大型公股银行开出合理利率后，大型票券商即拆入跨月资金，成交在0.31%。 票券商指出，跨月拆款利率较短票利率多1个基点，在合理可接受的范围。虽然等下周再拆，利率有机会 压到0.30%，但也不需要过度节省成本。 〞我是开0.32%，不过票券商没要。〞一位大型公股银行交易员说。 资金调度人士指出，相较于先前月底，公股银行都跟着两家指标银行决定拆款利率，这次以较具竞争力的 价格先行承做，也凸显对月底资金难以紧俏的预期心态。 市场也持续留意接下来欧洲、日本以及美国央行的会议。尤其是下周四(28日)日本央行进一步推出宽松措 施的机率不小。 前日本央行副总裁岩田一政周四表示，日本要摆脱通缩，央行必须进一步将利率调降至负1.0%左右。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.296 32.248 台湾加权股价指数<.TWII 8,568.65 8,514.48 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.270-0.320% 0.200-0.315% **短票利率持稳** 短票部分，票券商指出，今日票量虽例行性较多，不过市场需求更大，跨月30天期自保短票利率维持在0. 30%利率不变。 由于资金浮滥，使得近日国营事业商业本票的标售利率频创新低。昨日中油标售283天期得标利率最高仅0 .379%，由于需求踊跃，发行额从60亿追加到70亿台币。此带动今日台电124天期商业本票得标利率区间高位至 0.414%，发行额亦从20亿追加到22亿台币。 〞从标售结果看，这个月多钱已是确定的。〞一位票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，少数成交在0.29%、0.31%。 台湾央行周四发行1,813.5亿台币定存单，与今日存单到期金额1,814.5亿相较，定存单发行余额减1亿。 本周央行定存单到期总额1兆1,694.5亿台币，余日分别是周五147亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.300%，前日0.301%； 上日区间0.280-0.310%，前日是0.295-0.320%，成交量115.22亿台币，前日在56.16亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为439亿台币，累积超额准备5,549亿台币、加计前期1%的超额准 备为7,784亿台币。 **RP区间低位成交增** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日无特殊宽松或紧缩因子，RP以到期续作为主，并将利 率逐渐向区间低位调整。 〞资金还是松，利率低档交易量增。〞一位证券商交易员说。 另一证券商交易员则称，虽然投信公债RP落点仍以月内为主，但因月底紧缩效应料不明显，因此无须担忧 调度问题。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，少数见0.29%、0.32%；短天期及 一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率皆大致持平上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持平不变；短天期公债附买回利率主要在0.23-0.2 6%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) (审校 黄凯)