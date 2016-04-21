人民币衍生品：美元掉期曲线长端略下，美元流动性偏紧拆借成本走高

路透北京4月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四长端较上周略下，呈窄幅区间波动。交易员称，本周大行维稳压力处于低位，市场自发均衡。在即期汇率偏稳定的预期下，远掉市场此趋势料将延续。

他们表示，本周美元流动性趋紧，隔夜美元拆借利率处于高位，长端亦有所上升。另外人民币延续宽幅双向波动，人民币期权隐含波动率 持稳略下。

“平时在市场上offer美元的大行量小了，还需要借。”一外资行交易员称，“大行出不了美元可能是因为美元存款少了。”

他并表示，美元拆借隔夜利率已经升至0.42%，本周收到多家银行的加价拆借函，长端拆借利率亦被推升。

北京时间16:20，美元/人民币一周期掉期 报22.1点，一个月期 报83点，一年期 报805点，较上周四分别上行13.33%、下行3.49%和4.73%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.650/5.150，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.275/4.975，均较上周略降。

中国银行间市场周四主要回购利率虽略降，但资金面仍处偏紧局面；央行公开市场逆回购操作连两日放出巨量，以对冲中期借贷便利（MLF）集中到期及缴税的影响，但对流动性缓和不明显，大行供给依旧时断时续。