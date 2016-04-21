更新版 1-瑞典央行：宣布扩大印钞，维持利率于负值

《全球主要国家债券发行预告》--1月18日-1月25日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25
尽管瑞典经济强劲成长，2015年增长4.1%，但瑞典央行却在利率方面与该区域其他央行一道竞相逐底，尤其是欧洲央行。预期欧洲央行会在周四稍晚的政策会议上维持利率不变。
瑞典央行称，仍为进一步放松政策做足准备，即便有必要这么做的概率已经下降。
“对于货币政策而言至关重要的是，通胀趋势进一步向目标靠拢，而且对通胀目标的信心不会弱化，”该央行称。
瑞典通胀率已连续三个月超出央行的预估水平。
分析师此前一致预期瑞典央行将维持利率不变，但同时坚持认为，该央行将扩大其购债计划，不是现在就是未来几个月，具体将取决于汇率表现及欧洲央行的行动。
今年2月，瑞典央行降息15个基点，但六位理事会成员中有两位投票反对降息。
瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)对扩大购债计划的决定投下反对票。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 王洋/王兴亚)
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路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券