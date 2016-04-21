更新版 1-瑞典央行：宣布扩大印钞，维持利率于负值

尽管瑞典经济强劲成长，2015年增长4.1%，但瑞典央行却在利率方面与该区域其他央行一道竞相逐底，尤其是欧洲央行。预期欧洲央行会在周四稍晚的政策会议上维持利率不变。

瑞典央行称，仍为进一步放松政策做足准备，即便有必要这么做的概率已经下降。

“对于货币政策而言至关重要的是，通胀趋势进一步向目标靠拢，而且对通胀目标的信心不会弱化，”该央行称。

瑞典通胀率已连续三个月超出央行的预估水平。

分析师此前一致预期瑞典央行将维持利率不变，但同时坚持认为，该央行将扩大其购债计划，不是现在就是未来几个月，具体将取决于汇率表现及欧洲央行的行动。

今年2月，瑞典央行降息15个基点，但六位理事会成员中有两位投票反对降息。

瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)对扩大购债计划的决定投下反对票。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 王洋/王兴亚)