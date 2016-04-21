亚洲橡胶：涨逾4%触及八个半月高位，受油价上涨和中国买需憧憬提振

原油价格周四走高，扭转早盘跌势，因国际能源署(IEA)表示，2016年非石油输出国组织(OPEC)国家产量将出现几十年来最大幅度的下降，从而帮助油市恢复供需平衡。
交易员称，有观点认为近期数据表明中国的需求已经触底，这也提供了支撑。
中国一季度GDP同比增速延续下行但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。
“鉴于TOCOM期胶清除了200日圆这道障碍，将可能升向208日圆附近的下一道技术阻力位，”Kikukawa称。
上海期交所主力9月橡胶合约 收盘大涨500元，至每吨13,445元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶合约 最新报每公斤159.0美分，上涨4.3美分。(完)
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(编译 艾茂林/王兴亚；审校 高琦/孙茉莉)