欧洲汇市：英镑持稳，此前英国零售销售数据不如预期

周四公布的数据显示，英国3月零售销售较前月下滑1.3% ，再度表明英国经济或许在放缓。此前在周二公布的数据显示，英国截至2月止三个月失业人口增加，为2015年中以来首见，且整体薪资成长幅度创下一年来最低。

但英镑兑美元 持稳于1.4335美元，英镑兑欧元 持稳于0.7878英镑，接近周三创下的三周高点0.7864.

“在昨日公布疲弱的就业数据后，今日的零售销售数据也大大出人意料，”荷兰合作银行的汇市策略师Jane Foley说，“但在6月前，政治因素将压过经济。”

汇市交易员周四主要关注欧洲央行。该央行稍晚将公布最新的利率决议，总裁德拉吉随后将召开记者会。(完)

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