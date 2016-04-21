欧洲汇市：英镑持稳，此前英国零售销售数据不如预期

《汇市简讯》美元/人民币即期中间价料降至两个月低点
0053GMT * 美元/人民币即期中间价预计在6.8430-6.8480区间的更低水平，上 日为6.8992 * 美元指数及美元/离岸人民币隔夜下跌，主要与英镑大涨有关 * 可能创出11月以来的最低美元/人民币即期中间价，但可能不会超 过1月6日的创纪录调整幅度 * 1月在美元指数出现类似走势的时候，人民币即期/美元中间价上升 0.93% * 人民币即期若进一步升值，可能削弱特朗普关于汇率操纵的说法 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
周四公布的数据显示，英国3月零售销售较前月下滑1.3% ，再度表明英国经济或许在放缓。此前在周二公布的数据显示，英国截至2月止三个月失业人口增加，为2015年中以来首见，且整体薪资成长幅度创下一年来最低。
但英镑兑美元 持稳于1.4335美元，英镑兑欧元 持稳于0.7878英镑，接近周三创下的三周高点0.7864.
“在昨日公布疲弱的就业数据后，今日的零售销售数据也大大出人意料，”荷兰合作银行的汇市策略师Jane Foley说，“但在6月前，政治因素将压过经济。”
汇市交易员周四主要关注欧洲央行。该央行稍晚将公布最新的利率决议，总裁德拉吉随后将召开记者会。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/汪红英；审校 高琦/李婷仪)
0053GMT * 美元/人民币即期中间价预计在6.8430-6.8480区间的更低水平，上 日为6.8992 * 美元指数及美元/离岸人民币隔夜下跌，主要与英镑大涨有关 * 可能创出11月以来的最低美元/人民币即期中间价，但可能不会超 过1月6日的创纪录调整幅度 * 1月在美元指数出现类似走势的时候，人民币即期/美元中间价上升 0.93% * 人民币即期若进一步升值，可能削弱特朗普关于汇率操纵的说法 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透上海1月18日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周三预计会开在6.8417元附近，较上日升值约575点。
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。