路透基点：美光800亿台币五年期贷款进入一般联贷阶段--TRLPC

路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Nasdaq上市芯片(晶片)生产商美光(Micron Technology)的800亿台币(25亿美元)五年期贷款已进入一般联贷阶段，有10家银行参贷，以支持其以40亿美元收购尚未持有的华亚科技(Inotera Memories)股权。华亚科技是在台湾上市的电脑记忆体晶片企业。

这10家银行分别为台湾银行、彰化商业银行、东方汇理银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台湾中小企业银行、合作金库银行和元大商业银行。其中台湾银行担任额度代理行，兆丰国际商业银行任担保品控管行，台湾中小企业银行任文件准备行。

银行受邀以三个层次参贷：承贷45亿台币或以上为联合安排行，获前端费32个基点；承贷30-44亿台币为经理行，前端费22个基点；承贷15-29亿台币为一般参贷行，前端费12个基点。

贷款利率较三个月或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码205个基点。有30个月的宽限期，之后将分六次每半年等额偿还。

银行回复截止日期是6月8日。5月30日前承贷的银行将获得3个基点的优惠费(early bird fee)。

美光和华亚科技曾在去年12月称，美光将收购华亚科技股权，交易价值约为32亿美元现金净额加债务。华亚科技的股东在3月29日批准华亚科技成为美光全资所有附属公司，并于3月29日终止股票上市。根据美光12月14日的新闻稿，美光持有华亚科技33%的股权。该新闻稿称，台塑集团(Formosa Group)持有华亚科技约32%的股权。 (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)