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债券 | 2016年 4月 21日 星期四 18:26 BJT

欧元区经济：西葡两国去年预算赤字严重落后欧盟目标，将面临压力

欧盟执委会2月预计，西班牙2015年的预算赤字将降至GDP的4.8%。

欧盟统计局称，葡萄牙2015年的预算赤字为GDP的4.4%，远低于2014年的7.2%。但葡萄牙去年预算赤字原本该降至GDP的2.5%，而且会退出欧盟针对赤字高于3%的国家实施的惩戒性程序。

该结果也差于欧盟执委会2月时的预估。执委会当时预计葡萄牙2015年预算赤字为GDP的4.2%。

欧盟执委会5月会发布对所有欧盟成员国未来三年预算计划的评估，并决定是否加强针对未达到减赤目标的成员国的惩戒性程序。(完) (编译 李婷仪/汪红英；审校 张明钧)

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