欧元区经济：西葡两国去年预算赤字严重落后欧盟目标，将面临压力

欧盟执委会2月预计，西班牙2015年的预算赤字将降至GDP的4.8%。

欧盟统计局称，葡萄牙2015年的预算赤字为GDP的4.4%，远低于2014年的7.2%。但葡萄牙去年预算赤字原本该降至GDP的2.5%，而且会退出欧盟针对赤字高于3%的国家实施的惩戒性程序。

该结果也差于欧盟执委会2月时的预估。执委会当时预计葡萄牙2015年预算赤字为GDP的4.2%。