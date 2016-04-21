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亚洲 | 2016年 4月 21日 星期四 18:51 BJT

东南亚股市：受油价推动上涨，泰股创近六个月最高收位

“我们认为，油价上涨今日应是给了泰国能源股以提振，但泰国股市上行空间短期内看
上去比较有限，因主要投资群体买兴不浓厚，”Phillip Capital在报告中称。
    
    分析师曾告诫称，继近期反弹后泰国股票的估值已经偏高。
    
    印尼股市 涨0.5%，其矿业分类指数 以2%的涨幅超越大盘股指，油价上
涨令煤炭开采类股受益。
    
    马来西亚股市 收涨0.7%，博彩集团Genting Bhd 创三个月来最大单日
涨幅。
    
    菲律宾股市 涨0.8%，Ayala Land Inc 自逾五周最低水平反弹。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   368.17     0.52   +0.14  +10.62   332.82
    新加坡                     2960.78    10.83   +0.37   +2.71  2882.73
    马来西亚                  1721.47    12.56   +0.73   +1.71  1692.51
    泰国                      1423.90     8.94   +0.63  +10.55  1288.02
    印尼                      4903.09    26.49   +0.54   +6.75  4593.01
    菲律宾                     7257.85    56.48   +0.78   +4.40  6952.08
    越南                        575.73     7.70   +1.36   -0.57   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙国玉；审校 王洋/孙茉莉)

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