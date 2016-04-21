东南亚股市：受油价推动上涨，泰股创近六个月最高收位

“我们认为，油价上涨今日应是给了泰国能源股以提振，但泰国股市上行空间短期内看 上去比较有限，因主要投资群体买兴不浓厚，”Phillip Capital在报告中称。 分析师曾告诫称，继近期反弹后泰国股票的估值已经偏高。 印尼股市 涨0.5%，其矿业分类指数 以2%的涨幅超越大盘股指，油价上 涨令煤炭开采类股受益。 马来西亚股市 收涨0.7%，博彩集团Genting Bhd 创三个月来最大单日 涨幅。 菲律宾股市 涨0.8%，Ayala Land Inc 自逾五周最低水平反弹。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 368.17 0.52 +0.14 +10.62 332.82 新加坡 2960.78 10.83 +0.37 +2.71 2882.73 马来西亚 1721.47 12.56 +0.73 +1.71 1692.51 泰国 1423.90 8.94 +0.63 +10.55 1288.02 印尼 4903.09 26.49 +0.54 +6.75 4593.01 菲律宾 7257.85 56.48 +0.78 +4.40 6952.08 越南 575.73 7.70 +1.36 -0.57 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙国玉；审校 王洋/孙茉莉)