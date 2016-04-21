《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月21日

《汇市简讯》美元/人民币即期中间价料降至两个月低点
0053GMT * 美元/人民币即期中间价预计在6.8430-6.8480区间的更低水平，上 日为6.8992 * 美元指数及美元/离岸人民币隔夜下跌，主要与英镑大涨有关 * 可能创出11月以来的最低美元/人民币即期中间价，但可能不会超 过1月6日的创纪录调整幅度 * 1月在美元指数出现类似走势的时候，人民币即期/美元中间价上升 0.93% * 人民币即期若进一步升值，可能削弱特朗普关于汇率操纵的说法 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
4月21日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间18:55时,1港元=0.83474 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比价 元) 港元) 深物业 15.18 7.38 2.46 南玻 10.61 6.34 2.00 深康佳 4.96 3.03 1.96 ST中华 13.09 6.01 2.61 ST中冠 44.72 19.20 2.79 深深宝 22.02 9.71 2.72 深华发 25.67 8.47 3.63 深赤湾 16.71 13.00 1.54 特力 66.31 24.29 3.27 飞亚达 11.83 7.67 1.85 一致药业 66.89 42.33 1.89 深深房 12.35 6.05 2.45 ST盛润 7.22 6.16 1.40 深南电 10.41 4.60 2.71 深纺织 13.70 7.50 2.19 方大集团 15.49 6.76 2.75 深国商 26.79 10.94 2.93 深赛格 12.06 5.40 2.68 宝石 7.49 5.12 1.75 小天鹅 27.38 22.00 1.49 粤高速 5.42 3.97 1.64 晨鸣纸业 8.18 5.81 1.69 ST珠江 10.64 6.39 1.99 美菱电器 5.80 4.37 1.59 大冷股份 14.41 8.89 1.94 粤电力 5.60 4.27 1.57 佛山照明 9.09 5.96 1.83 江铃汽车 25.41 21.56 1.41 沙隆达 10.70 6.82 1.88 苏常柴 9.41 4.91 2.30 威孚高科 18.38 17.13 1.29 古井贡酒 34.60 24.68 1.68 ST东海 16.12 7.26 2.66 长安汽车 15.55 13.38 1.39 京东方 2.41 1.97 1.47 鲁泰 10.97 10.36 1.27 本钢板材 5.82 2.68 2.60 张裕 35.90 24.23 1.77 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
0053GMT * 美元/人民币即期中间价预计在6.8430-6.8480区间的更低水平，上 日为6.8992 * 美元指数及美元/离岸人民币隔夜下跌，主要与英镑大涨有关 * 可能创出11月以来的最低美元/人民币即期中间价，但可能不会超 过1月6日的创纪录调整幅度 * 1月在美元指数出现类似走势的时候，人民币即期/美元中间价上升 0.93% * 人民币即期若进一步升值，可能削弱特朗普关于汇率操纵的说法 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透上海1月18日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周三预计会开在6.8417元附近，较上日升值约575点。
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。