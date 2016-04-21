美国热股：高通第三季获利预估低于分析师预期，盘初下跌超过2%

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。
路透4月21日 - 美国芯片制造商高通(Qualcomm) 的第三季获利预估低于分析师预期，预期最大业务来源晶片出货量将下滑。
高通周四盘初下跌2.36%，报50.86美元，周三收报52.09美元。(完)
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N
Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N
美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US
欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN
香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN
澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN
韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN
英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI
法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
(编译 孙茉莉; 审校 母红)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。
路透上海1月18日 - 中国华夏银行、哈尔滨银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有247家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模122,580亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
--10家公司近日已通过大商所豆粕期权做市商答辩环节，在现场检查并签订协议之后，豆粕期权首批做市商名单有望出炉。10家公司包括永安期货、南华期货等期货公司旗下子公司，还包括一家证券公司以及一家大型外资贸易公司。