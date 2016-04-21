美国热股：高通第三季获利预估低于分析师预期，盘初下跌超过2%

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月18日

--10家公司近日已通过大商所豆粕期权做市商答辩环节，在现场检查并签订协议之后，豆粕期权首批做市商名单有望出炉。10家公司包括永安期货、南华期货等期货公司旗下子公司，还包括一家证券公司以及一家大型外资贸易公司。