国际油市：亚洲燃料油市场进一步走强，因担心5月供给紧俏

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。
路透新加坡4月21日 - 亚洲燃料油市场周四进一步走强，近月期差和现货贴水进一步收窄，因市场担心5月供给紧俏。
“5月套利供给船货仍相对紧俏，且未来一周大幅增加的几率不大。”新加坡一贸易商说道。
据汤森路透Oil Research and Forecasts评估，5月西方船货抵达亚洲市场料仍维持在350-400万吨。
180cst和380cst燃料油5/6月合约的正价差双双收窄0.5美元，较新加坡报价缩窄至每吨负1.75美元和负1.25美元。
180cst和380cst燃料油现货贴水亦收窄0.2美元，180cst较新加坡报价每吨贴水1.56美元，380cst每吨贴水1.38美元。
据新加坡另一交易商在谈及3月接近纪录高位的成交量时说道：“从某种程度上看，这一周的库存增幅也表明，上月大部分成交量已经交付。”
海关数据周四显示，俄罗斯在3月胜过沙特，重新成为中国最大原油供应国，受惠于中国地方炼油企业的强劲买需。
新加坡现货市场，只成交了一笔，兴隆售出20,000吨380cst高硫燃料油，买家为Coastal，定于5月16-20日发货，价格报每吨200.25美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李军)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。
路透上海1月18日 - 中国华夏银行、哈尔滨银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有247家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模122,580亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
--10家公司近日已通过大商所豆粕期权做市商答辩环节，在现场检查并签订协议之后，豆粕期权首批做市商名单有望出炉。10家公司包括永安期货、南华期货等期货公司旗下子公司，还包括一家证券公司以及一家大型外资贸易公司。