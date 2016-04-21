国际油市：亚洲燃料油市场进一步走强，因担心5月供给紧俏

路透新加坡4月21日 - 亚洲燃料油市场周四进一步走强，近月期差和现货贴水进一步收窄，因市场担心5月供给紧俏。

“5月套利供给船货仍相对紧俏，且未来一周大幅增加的几率不大。”新加坡一贸易商说道。

据汤森路透Oil Research and Forecasts评估，5月西方船货抵达亚洲市场料仍维持在350-400万吨。

180cst和380cst燃料油5/6月合约的正价差双双收窄0.5美元，较新加坡报价缩窄至每吨负1.75美元和负1.25美元。

180cst和380cst燃料油现货贴水亦收窄0.2美元，180cst较新加坡报价每吨贴水1.56美元，380cst每吨贴水1.38美元。

据新加坡另一交易商在谈及3月接近纪录高位的成交量时说道：“从某种程度上看，这一周的库存增幅也表明，上月大部分成交量已经交付。”

海关数据周四显示，俄罗斯在3月胜过沙特，重新成为中国最大原油供应国，受惠于中国地方炼油企业的强劲买需。

新加坡现货市场，只成交了一笔，兴隆售出20,000吨380cst高硫燃料油，买家为Coastal，定于5月16-20日发货，价格报每吨200.25美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李军)