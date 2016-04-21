版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 21日 星期四 20:39 BJT

标题新闻：俄能源部副部长称几周内可能会出现有关重启石油冻产谈判的新动议

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐