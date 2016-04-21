表格：美国4月14日止当周农作物出口销售报告--USDA

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。
路透华盛顿4月21日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月14日止当周农作物出口销售报告 (单位为千吨； 棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 295.0 325.6 620.6 336.3 325.6 19,616.9 23,675.6 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 140.2 玉米 1,202.8 123.1 1,325.9 1,283.5 181.1 34,926.9 39,484.2 高粱 30.3 0.0 30.3 76.3 0.0 6,589.7 8,066.4 大豆 407.7 339.7 747.4 480.4 339.7 45,242.7 48,612.8 豆粕 131.6 6.2 137.8 154.7 6.2 8,620.9 10,005.5 豆油 10.7 0.0 10.7 10.7 0.0 739.0 655.5 皮马棉 13.1 0.9 14.0 13.2 0.9 433.0 316.8 陆地棉 104.8 20.2 125.0 106.2 20.2 7,602.1 10,075.5 稻米 121.3 1.2 122.5 121.3 1.2 2,869.8 2,913.3 (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。
路透上海1月18日 - 中国华夏银行、哈尔滨银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有247家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模122,580亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
--10家公司近日已通过大商所豆粕期权做市商答辩环节，在现场检查并签订协议之后，豆粕期权首批做市商名单有望出炉。10家公司包括永安期货、南华期货等期货公司旗下子公司，还包括一家证券公司以及一家大型外资贸易公司。