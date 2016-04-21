国际油市：亚洲汽油裂解价差降至两日低点，联合石化加入海上储油行列

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。
路透新加坡4月21日 - 继上日稍作喘息之后，亚洲汽油裂解价差周四降至两个交易日低点每桶6.52美元。
当前水平较上年同期约下降了46%，因供应过剩令人气承压，同时也使得短期装运的船货价格较基准价格贴水。
因此，在亚洲有更多的贸易行将汽油储存在油轮上，以借市场正价差结构谋利，他们还考虑到陆上储油罐多数已满，供应紧缺。
联合石化亦加入维多、道达尔和贡渥(Gunvor)的队伍，在海上油罐储存汽油。
自4月1日以来，联合石化在新加坡现货市场已经买进总计130万桶汽油。
这些交易中包括周四从兴隆手中购买的92号汽油船货，船期为5月11-15日，价格为每桶52.30美元。
此外，中国上月出口约67万吨汽油，为2015年12月以来最大月度出口量，较2015年月均出口量高出36%左右。
亚洲近月6月上半月石脑油裂解价差报每吨63.40美元，处于五周低点，继上日来自韩国的一笔交易后，今日现货交易基本陷于迟滞。(完)
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(编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 母红)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期813亿台币。
路透上海1月18日 - 中国华夏银行、哈尔滨银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有247家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模122,580亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
--10家公司近日已通过大商所豆粕期权做市商答辩环节，在现场检查并签订协议之后，豆粕期权首批做市商名单有望出炉。10家公司包括永安期货、南华期货等期货公司旗下子公司，还包括一家证券公司以及一家大型外资贸易公司。