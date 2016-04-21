国际油市：亚洲汽油裂解价差降至两日低点，联合石化加入海上储油行列

路透新加坡4月21日 - 继上日稍作喘息之后，亚洲汽油裂解价差周四降至两个交易日低点每桶6.52美元。

当前水平较上年同期约下降了46%，因供应过剩令人气承压，同时也使得短期装运的船货价格较基准价格贴水。

因此，在亚洲有更多的贸易行将汽油储存在油轮上，以借市场正价差结构谋利，他们还考虑到陆上储油罐多数已满，供应紧缺。

联合石化亦加入维多、道达尔和贡渥(Gunvor)的队伍，在海上油罐储存汽油。

自4月1日以来，联合石化在新加坡现货市场已经买进总计130万桶汽油。

这些交易中包括周四从兴隆手中购买的92号汽油船货，船期为5月11-15日，价格为每桶52.30美元。

此外，中国上月出口约67万吨汽油，为2015年12月以来最大月度出口量，较2015年月均出口量高出36%左右。

亚洲近月6月上半月石脑油裂解价差报每吨63.40美元，处于五周低点，继上日来自韩国的一笔交易后，今日现货交易基本陷于迟滞。(完)

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