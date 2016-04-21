美国股市：道琼工业指数收跌0.63%，Nasdaq指数收低0.05%

华泰期货：大连豆油期货短线继续盘整
美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。
路透纽约4月21日 - 美国股市周四收低，为四个交易日内首见，此前多家公司的季报良莠不齐，且威瑞森通讯警告称工人罢工可能影响该公司盈利。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌113.75点，或0.63%，至17,982.52点；标准普尔500指数 收低10.92点，或0.52%，至2,091.48点；Nasdaq指数 收跌2.244点，或0.05%，至4,945.89点。(完)
美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。
昨日沪深两市探底回升，盘中创业板、中小板指表现强势，前期跌幅较大的个股板块都出现大幅反弹，带动两市指数上涨，但美中不足的是两市成交量萎缩，全天成交金额不足3600亿元，较周一大幅缩减，截至收盘，沪指涨0.17%报3108.77点，深成指涨1.17%报9826.79点。期指所有合约均收涨，在现货的引领下，IC合约涨幅居前，由于周五当月合约将进入交割，当月合约均维持小幅贴水状态，其他月份合约的贴水水平也处于低位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率