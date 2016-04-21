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市场报道 | 2016年 4月 22日 星期五 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.63%，Nasdaq指数收低0.05%

路透纽约4月21日 - 美国股市周四收低，为四个交易日内首见，此前多家公司的季报良莠不齐，且威瑞森通讯警告称工人罢工可能影响该公司盈利。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌113.75点，或0.63%，至17,982.52点；标准普尔500指数 收低10.92点，或0.52%，至2,091.48点；Nasdaq指数 收跌2.244点，或0.05%，至4,945.89点。(完)

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