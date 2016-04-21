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市场报道 | 2016年 4月 22日 星期五 04:13 BJT

美股盘后：星巴克在公布业绩后股价急挫2.9%

路透4月21日 - 星巴克 周四在美股盘后交易中急跌2.9%，之前该公司公布季度业绩。(完)

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