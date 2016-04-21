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市场报道 | 2016年 4月 22日 星期五 04:27 BJT

美股盘后：超微半导体公布季度业绩后股价飙升24%

路透4月21日 - 超微半导体(AMD) 周四在盘后交易中飙升24%，之前该公司公布了第一季业绩。

该公司称，首季营收为8.32亿美元，非GAAP每股亏损为0.12美元，GAAP每股亏损为0.14美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预计超微半导体首季每股亏损0.13美元，营收为8.182亿美元。

AMD预计，第二季营收增长15%，上下浮动三个百分点，2016会计年度营收较上年增加。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计AMD第二季营收为8.892亿美元。(完)

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