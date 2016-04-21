美国债市：公债收益率升至逾三周高位，因风险意愿增强

* 公债收益率升至逾三周高位 * 风险意愿增强，降低美国公债买需 * 财政部标售160亿美元五年期TIPS，获得强劲需求 * 聚焦在下周美联储政策会议 路透纽约4月21日 - 美国公债收益率周四升至逾三周高位，因油价徘 徊在近期高位附近，拉低对美国公债的避险需求，且高评级的欧债收益率 攀升。 美国公债收益率周三上涨，因油价大涨使一些投资者意外，公债的卖 压在周四持续，此前收益率突破其近期区间。 “油价走坚刺激了昨日一些小规模公债卖盘，今日的卖压加重，”FT N Financial利率策略师Jim Vogel说。 指标10年期美国公债 价格下滑5/32，收益率报1.87%，高 于周三的1.85%和周二的1.78%。 报导称去年希腊实现基本预算盈余后，高评级的欧洲公债价格疲弱， 加重了美国公债的压力。 Vogel表示，过去两周牵制美国公债收益率的因素之一是高评级的欧 洲公债收益率很稳定。希腊实现基本预算盈余，对德国、法国和英国公债 的避险需求基本上消失。 欧元区官员表示，希腊和国际金主就该国改革和债务减免的磋商中已 经考量了希腊去年实现基本预算盈余。 欧洲央行总裁德拉吉周四没有理会德国对其超宽松货币政策的批评， 并誓言“只要有需要”，就会使用所有可能的政策工具。 相对大量的公司债供应周四也为美国公债市场带来压力，尽管美国公 债收益率处于较高水准可能有助于提升今日160亿美元五年期通胀保值债 券(TIPS)标售的需求。 五年期通胀保值债券得标利率为-0.195%，较标售前收益率低超过2个 基点。 市场主要焦点放在下周美联储会议。市场预计美联储不会在这次会议 上加息，但可能暗示将在未来举行的会议上升息。 “我认为，固定收益市场仍存在一些不确定性，且鉴于下周美国联邦 公开市场委员会(FOMC)会议，看到投资者采取较谨慎的态度，”Deutsche Bank Private Wealth Management固定收益交易部门主管Gary Pollack 说。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-4/32 (- 1/32) 0.814 五年期公债 99-19/32 (- 3/32) 1.339 10年期公债 97-26/32 (- 5/32) 1.870 30年期公债 96-3/32 (-21/32) 2.691(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)