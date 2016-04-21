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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 04:49 BJT

美国债市：公债收益率升至逾三周高位，因风险意愿增强

* 公债收益率升至逾三周高位
    * 风险意愿增强，降低美国公债买需
    * 财政部标售160亿美元五年期TIPS，获得强劲需求
    * 聚焦在下周美联储政策会议

    路透纽约4月21日 - 美国公债收益率周四升至逾三周高位，因油价徘
徊在近期高位附近，拉低对美国公债的避险需求，且高评级的欧债收益率
攀升。
    
    美国公债收益率周三上涨，因油价大涨使一些投资者意外，公债的卖
压在周四持续，此前收益率突破其近期区间。
    
    “油价走坚刺激了昨日一些小规模公债卖盘，今日的卖压加重，”FT
N Financial利率策略师Jim Vogel说。
    
    指标10年期美国公债 价格下滑5/32，收益率报1.87%，高
于周三的1.85%和周二的1.78%。
    
    报导称去年希腊实现基本预算盈余后，高评级的欧洲公债价格疲弱，
加重了美国公债的压力。
        
    Vogel表示，过去两周牵制美国公债收益率的因素之一是高评级的欧
洲公债收益率很稳定。希腊实现基本预算盈余，对德国、法国和英国公债
的避险需求基本上消失。
    
    欧元区官员表示，希腊和国际金主就该国改革和债务减免的磋商中已
经考量了希腊去年实现基本预算盈余。    
        
    欧洲央行总裁德拉吉周四没有理会德国对其超宽松货币政策的批评，
并誓言“只要有需要”，就会使用所有可能的政策工具。 
    
    相对大量的公司债供应周四也为美国公债市场带来压力，尽管美国公
债收益率处于较高水准可能有助于提升今日160亿美元五年期通胀保值债
券(TIPS)标售的需求。
    
    五年期通胀保值债券得标利率为-0.195%，较标售前收益率低超过2个
基点。
    
    市场主要焦点放在下周美联储会议。市场预计美联储不会在这次会议
上加息，但可能暗示将在未来举行的会议上升息。
    
    “我认为，固定收益市场仍存在一些不确定性，且鉴于下周美国联邦
公开市场委员会(FOMC)会议，看到投资者采取较谨慎的态度，”Deutsche
 Bank Private Wealth Management固定收益交易部门主管Gary Pollack
说。
    
      -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-4/32    (- 1/32)     0.814
    五年期公债      99-19/32    (- 3/32)     1.339
    10年期公债     97-26/32    (- 5/32)     1.870
    30年期公债     96-3/32     (-21/32)     2.691(完)
  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    
    

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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