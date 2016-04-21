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市场报道 | 2016年 4月 22日 星期五 05:34 BJT

加拿大股市：收低，受金融股和消费类股下跌拖累

路透多伦多4月21日 - 加拿大主要股指周四下滑，因金融股和消费类股下跌，盖过资源类股上涨，以及医疗保健类股因企业并购消息而走坚带来的提振。

不过，加拿大主要股指从1月触及近三年半低位反弹了20%。该指数周三触及近六个月高位13,971.83点。

Nicola Wealth Management投资组合经理Ben Jang说，欧洲央行总裁德拉吉的言论和两家美国主要公司盈利不及预期，打击市场人气。

欧洲央行总裁德拉吉周四没有理会德国对其超宽松货币政策的批评，并誓言“只要有需要”，就会使用所有可能的政策工具。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌30.09点，或0.22%，报13,881.20点。

10大类股中有六种收低。金融股下滑0.5%，必需消费品类股下挫2.3%。材料股上涨1.3%。

制药商Concordia Healthcare Corp 暴涨超过25%。彭博报导，黑石集团正考虑收购该公司。

尽管油价下跌，但能源股上涨0.3%。(完)

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