加拿大股市：收低，受金融股和消费类股下跌拖累

华泰期货：大连豆油期货短线继续盘整
美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。
路透多伦多4月21日 - 加拿大主要股指周四下滑，因金融股和消费类股下跌，盖过资源类股上涨，以及医疗保健类股因企业并购消息而走坚带来的提振。
不过，加拿大主要股指从1月触及近三年半低位反弹了20%。该指数周三触及近六个月高位13,971.83点。
Nicola Wealth Management投资组合经理Ben Jang说，欧洲央行总裁德拉吉的言论和两家美国主要公司盈利不及预期，打击市场人气。
欧洲央行总裁德拉吉周四没有理会德国对其超宽松货币政策的批评，并誓言“只要有需要”，就会使用所有可能的政策工具。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌30.09点，或0.22%，报13,881.20点。
10大类股中有六种收低。金融股下滑0.5%，必需消费品类股下挫2.3%。材料股上涨1.3%。
制药商Concordia Healthcare Corp 暴涨超过25%。彭博报导，黑石集团正考虑收购该公司。
尽管油价下跌，但能源股上涨0.3%。(完)
美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。
昨日沪深两市探底回升，盘中创业板、中小板指表现强势，前期跌幅较大的个股板块都出现大幅反弹，带动两市指数上涨，但美中不足的是两市成交量萎缩，全天成交金额不足3600亿元，较周一大幅缩减，截至收盘，沪指涨0.17%报3108.77点，深成指涨1.17%报9826.79点。期指所有合约均收涨，在现货的引领下，IC合约涨幅居前，由于周五当月合约将进入交割，当月合约均维持小幅贴水状态，其他月份合约的贴水水平也处于低位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率