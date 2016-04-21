美股业绩：Alphabet第一季盈利及营收不及预期，股价盘后重挫逾4%

路透4月21日 - 谷歌母公司Alphabet 周四公布的首季经调整盈利和营收均不及分析师预期，拖累该股在盘后重挫逾4%。

全球按市值计算第二大上市公司Alphabet公布，第一季合并营收增至202.6亿美元，上年同期为172.6亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计Alphabet第一季营收为203.7亿美元。

期内不计入一次性项目的每股盈利为7.50美元，低于分析师预估的7.97美元。

Rosenblatt Securities分析师Martin Pyykkonen表示，外汇因素对Alphabet的影响比预期严重。

Alphabet财务长Ruth Porat在发布业绩后的电话会议上表示，由于美元持续强劲，我们意识到汇率因素对我们营收的负面影响达到7.62亿美元，即便在我们的对冲计划后为5.93亿美元，总体营收按年增长23%，按季下滑4%，反映出假日季节性因素。

每点击付费或线上广告的均价在截至3月31日该季下滑9%，但Pyykkonen称，一些分析师原本预计会下滑10%。

期内谷歌的广告营收增加16.2%，至180.2亿美元，点击付费广告数量增长29%。

包括无人驾驶汽车以及利用热气球提供无线互联网服务等“尝试性项目”营运亏损升至8.02亿美元，上年同期为6.33亿美元。营收由8,000万美元增至1.66亿美元。

Alphabet净利增至42.1亿美元，或A级和B级普通股以及C级资本股GAAP每股收益为6.02美元，上年同期分别为35.2亿美元或5.10美元。

盘后该股跌至744.21美元，收盘报780美元。(完)