美股业绩：Alphabet第一季盈利及营收不及预期，股价盘后重挫逾4%

建信期货：中国期指多空谨慎，反弹趋势预计难以持续
昨日沪深两市探底回升，盘中创业板、中小板指表现强势，前期跌幅较大的个股板块都出现大幅反弹，带动两市指数上涨，但美中不足的是两市成交量萎缩，全天成交金额不足3600亿元，较周一大幅缩减，截至收盘，沪指涨0.17%报3108.77点，深成指涨1.17%报9826.79点。期指所有合约均收涨，在现货的引领下，IC合约涨幅居前，由于周五当月合约将进入交割，当月合约均维持小幅贴水状态，其他月份合约的贴水水平也处于低位。
路透4月21日 - 谷歌母公司Alphabet 周四公布的首季经调整盈利和营收均不及分析师预期，拖累该股在盘后重挫逾4%。
全球按市值计算第二大上市公司Alphabet公布，第一季合并营收增至202.6亿美元，上年同期为172.6亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计Alphabet第一季营收为203.7亿美元。
期内不计入一次性项目的每股盈利为7.50美元，低于分析师预估的7.97美元。
Rosenblatt Securities分析师Martin Pyykkonen表示，外汇因素对Alphabet的影响比预期严重。
Alphabet财务长Ruth Porat在发布业绩后的电话会议上表示，由于美元持续强劲，我们意识到汇率因素对我们营收的负面影响达到7.62亿美元，即便在我们的对冲计划后为5.93亿美元，总体营收按年增长23%，按季下滑4%，反映出假日季节性因素。
每点击付费或线上广告的均价在截至3月31日该季下滑9%，但Pyykkonen称，一些分析师原本预计会下滑10%。
期内谷歌的广告营收增加16.2%，至180.2亿美元，点击付费广告数量增长29%。
包括无人驾驶汽车以及利用热气球提供无线互联网服务等“尝试性项目”营运亏损升至8.02亿美元，上年同期为6.33亿美元。营收由8,000万美元增至1.66亿美元。
Alphabet净利增至42.1亿美元，或A级和B级普通股以及C级资本股GAAP每股收益为6.02美元，上年同期分别为35.2亿美元或5.10美元。
盘后该股跌至744.21美元，收盘报780美元。(完)
(编译 李军；审校 利棣儿)
昨日沪深两市探底回升，盘中创业板、中小板指表现强势，前期跌幅较大的个股板块都出现大幅反弹，带动两市指数上涨，但美中不足的是两市成交量萎缩，全天成交金额不足3600亿元，较周一大幅缩减，截至收盘，沪指涨0.17%报3108.77点，深成指涨1.17%报9826.79点。期指所有合约均收涨，在现货的引领下，IC合约涨幅居前，由于周五当月合约将进入交割，当月合约均维持小幅贴水状态，其他月份合约的贴水水平也处于低位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率
港股上落暂无大方向，恒指 收报22,840点，升0.5%；国指 收报9,702点，升0.4%，大市成交额只有507亿港元。